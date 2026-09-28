Трое 18-летних хакеров создавали троянские программы, суд вынес приговор

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и Пинска вынес приговор в отношении троих 18-летних молодых людей по уголовному делу о разработке и распространении вредоносных компьютерных программ, сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.



Двое учащихся колледжей из Ошмян и неработающий житель Пинска, увлекавшиеся программированием, создавали и распространяли троянские программы, предназначенные для блокировки компьютеров и хищения данных пользователей. Обмен программами для "изучения" и "тестирования" стал формой соучастия в преступлении, пояснили в суде.



Установлено, что двое одноклассников в соцсетях познакомились с жителем Пинска. Общий интерес к разработке программного обеспечения перерос в интерес к вредоносному программному обеспечению. Молодые люди изучали информацию на форумах, в тематических каналах, переписках Telegram.



"Увлекаясь IT-сферой, молодые люди в течение 2025 года самостоятельно создавали вредоносные программы, обменивались ими для изучения, тестирования и устранения ошибок. Предполагалось, что жертва такой программы полностью теряет доступ к своему устройству и данным, а для их восстановления требовалось выполнить условия вымогателя", - рассказали в суде.



Один из обвиняемых выступал непосредственным разработчиком вредоносных программ. Он не только создавал их, но и использовал, а также распространял через Telegram.



Другой обвиняемый неоднократно оказывал содействие в тестировании и запуске программ: проверял их работоспособность на своем компьютере и виртуальной машине, сообщал разработчику об ошибках, чем способствовал совершенствованию вредоносного продукта. "Эти действия квалифицированы как пособничество в разработке вредоносной компьютерной программы", - уточнили в суде.



Третий обвиняемый совместно с разработчиком дорабатывал отдельные программы и участвовал в их распространении.



Правоохранители пресекли противоправную деятельность молодых людей до наступления последствий для потерпевших. Все обвиняемые вину признали полностью, двое из них чистосердечно раскаялись, один от дачи показаний отказался.



Все трое признаны виновными в преступлении против информационной безопасности. Всем назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение: двоим - на 1 год 6 месяцев без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, одному - на 1 год.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-