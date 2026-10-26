Тракториста-машиниста в Копыльском районе осудили за хищение 2,7 тонны топлива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Копыльского района вынес обвинительный приговор 53-летнему трактористу-машинисту, который похитил около 2,7 т вверенного ему топлива на сумму свыше 5,7 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.



Мужчина работал трактористом-машинистом на одном из агропредприятий Копыльского района. Для выполнения работ ему выдавали под отчет дизельное топливо. Во время работы на тракторе образовывались излишки топлива, которые мужчина не отражал в путевых листах. Затем он сливал дизель с помощью полимерного шланга в 20-литровые канистры.



В период с 1 июля 2024 года по 16 июля 2026-го работник похитил с закрепленного за ним трактора около 2,7 т топлива стоимостью свыше 5,7 тыс. рублей. Он хранил его у себя дома и собирался использовать в личных целях.



При осмотре домовладения сотрудники органов внутренних дел изъяли часть похищенного. В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб.



С учетом доказательств, представленных государственным обвинителем, суд Копыльского района признал мужчину виновным по ч.1 ст.211 УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (4,5 тыс. рублей). Также мужчина лишен права занимать должности, связанные с учетом, хранением материальных ценностей, распоряжением ими, на 3 года.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.-0-