26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Копыльского района вынес обвинительный приговор 53-летнему трактористу-машинисту, который похитил около 2,7 т вверенного ему топлива на сумму свыше 5,7 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
Мужчина работал трактористом-машинистом на одном из агропредприятий Копыльского района. Для выполнения работ ему выдавали под отчет дизельное топливо. Во время работы на тракторе образовывались излишки топлива, которые мужчина не отражал в путевых листах. Затем он сливал дизель с помощью полимерного шланга в 20-литровые канистры.
В период с 1 июля 2024 года по 16 июля 2026-го работник похитил с закрепленного за ним трактора около 2,7 т топлива стоимостью свыше 5,7 тыс. рублей. Он хранил его у себя дома и собирался использовать в личных целях.
При осмотре домовладения сотрудники органов внутренних дел изъяли часть похищенного. В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб.
С учетом доказательств, представленных государственным обвинителем, суд Копыльского района признал мужчину виновным по ч.1 ст.211 УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (4,5 тыс. рублей). Также мужчина лишен права занимать должности, связанные с учетом, хранением материальных ценностей, распоряжением ими, на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.-0-
Регионы
26 октября 2026, 20:04
Тракториста-машиниста в Копыльском районе осудили за хищение 2,7 тонны топлива
Фото Генпрокуратуры
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