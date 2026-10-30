Товары - в 66 стран, услуги - в 118. О географии экспорта гомельских предприятий рассказали в облисполкоме

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров за 8 месяцев нынешнего года в Гомельской области составил $3 млрд, темп роста к аналогичному прошлогоднему периоду превысил 23%. Об этом сообщил председатель комитета экономики облисполкома Михаил Акунец на заседании облисполкома, где рассмотрели итоги социально-экономического развития юго-восточного региона в январе-сентябре и реализацию программы социально-экономического развития области на текущее пятилетие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из показателей, характеризующих конкурентоспособность производимых товаров и услуг, является уровень развития внешней торговли. Экспорт товаров за 8 месяцев составил $3 млрд с ростом более 23%", - озвучил итоги Михаил Акунец.





По его словам, гомельские производители в этом году поставляют свою продукцию в 66 стран. "Увеличение экспортных поставок отмечалось как в страны СНГ, так и в страны дальней дуги. Наиболее высокий рост экспорта отмечен в Израиль, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Филиппины, Нигерию, Ирак", - рассказал о географии продаж на внешний рынок председатель комитета.





Наибольший прирост получен по нефтепродуктам, молочным и мясным изделиям, сельскохозяйственной технике, компрессорам, товарам из пластмасс, продукции деревообработки. "По данным позициям мы приросли более чем на $720 млн. Существенный прирост - более 22% - сложился по продовольствию", - отметил руководитель.





Во внешней торговле услугами сохраняется положительная динамика. "Экспорт составил $310 млн с темпом роста более 116%, география - 118 стран. Рост экспорта обеспечен практически по всем видам услуг", - добавил председатель комитета.-0-