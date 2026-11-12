12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Могилева, который обманул десятки покупателей брендовой одежды и обуви, направлено в суд. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Следствием установлено, что у молодого человека был нестабильный заработок и пристрастие к онлайн-играм. Он решил организовать псевдобизнес по продаже модных вещей. В социальных сетях и на торговых площадках размещал объявления о реализации товаров по привлекательным ценам. Активно шел на уступки, предлагал скидки за оптовые закупки и обещал бесплатные бонусы. Ключевым условием сделки была полная предоплата с последующей отправкой товара почтой.
Поначалу могилевчанин скупал вещи в магазинах секонд-хенда и перепродавал клиентам. Это помогло ему заработать положительные отзывы и доверие аудитории. Однако позже схема изменилась. Молодой человек стал размещать объявления о продаже товаров, которых у него не было, используя чужие фотографии из интернета. Получив перевод, он какое-то время поддерживал связь с покупателями, обещая отправить посылку завтра, но так и не делал этого.
Жертвами таких действий с июня 2023 года по август 2026 года стали 48 человек. Среди пострадавших - 14 несовершеннолетних. Общая сумма ущерба превысила 24 тыс. белорусских рублей.
Вырученные средства молодой человек тратил на онлайн-ставки и личные нужды. К настоящему моменту он возместил лишь 6 тыс. рублей.
Прокуратура города Могилева изучила материалы дела, собранные Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета, и признала обвинение обоснованным. Действия фигуранта квалифицированы по ч.2 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса. Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.-0-
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Товаров не было, только чужие фото. Жителя Могилева будут судить за мошенничество при онлайн-продажах
12 ноября 2026, 17:06
Товаров не было, только чужие фото. Жителя Могилева будут судить за мошенничество при онлайн-продажах
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