Торжественным митингом и автопробегом ретроавтомобилей встретили праздник 7 ноября в Бресте

7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 250 человек приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Октябрьской революции, в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.





На площади Ленина сегодня собрались представители общественных объединений и политических партий, трудовые коллективы и молодежь города. Участники митинга возложили цветы к памятнику.

Первый секретарь Брестского областного комитета Коммунистической партии Беларуси Юрий Сегенюк отметил, что День Октябрьской революции остается важной датой в истории страны. "Сегодня мы празднуем 109-ю годовщину Великого Октября. Этот праздник очень важен для нашей страны, потому что благодаря ему закладывались основы белорусской государственности. Благодаря этому празднику наше государство является социальным. Хотелось бы поблагодарить Президента нашей страны за то, что те добрые традиции социального государства сохраняются и сегодня", - сказал он. Первый секретарь Брестского областного комитета Коммунистической партии Беларуси Юрий Сегенюк отметил, что День Октябрьской революции остается важной датой в истории страны. "Сегодня мы празднуем 109-ю годовщину Великого Октября. Этот праздник очень важен для нашей страны, потому что благодаря ему закладывались основы белорусской государственности. Благодаря этому празднику наше государство является социальным. Хотелось бы поблагодарить Президента нашей страны за то, что те добрые традиции социального государства сохраняются и сегодня", - сказал он.





По словам Юрия Сегенюка, социальные гарантии, ставшие привычными для нескольких поколений белорусов, берут свое начало именно в тот исторический период. "Благодаря событиям 1917 года у нас появились социальные гарантии, восьмичасовой рабочий день, доступное образование, жилье, медицина. Советский Союз был сильной страной, которая победила в Великой Отечественной войне, восстановила государство в послевоенный период, первой отправила человека в космос. Сегодня пришло достаточно много людей. Мы вместе чтим идеалы нашего государства, ценим мир. В наше время очень важно быть едиными и сохранять свою историю. Без исторических корней можно потерять свою страну, нацию. Поэтому здорово, что мы здесь вместе, стоим на страже памяти, мы и дальше будем беречь ее и праздновать такие важные для государства даты", - подчеркнул первый секретарь Брестского областного комитета КПБ.

О значении праздника для молодого поколения брестчан рассказал первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ Вячеслав Стельмачонок. "Сегодня молодежь города принимает активное участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Октябрьской революции. Октябрьская революция изменила ход мировой истории. И именно в годы Советского Союза развивалась белорусская государственность. Тогда же зародилось молодежное движение, а современная молодежь продолжает лучшие комсомольские традиции, трудится на благо Родины в студенческих отрядах, принимает активное участие в патриотических и культурных мероприятиях", - отметил Вячеслав Стельмачонок. О значении праздника для молодого поколения брестчан рассказал первый секретарь Брестского городского комитета БРСМ Вячеслав Стельмачонок. "Сегодня молодежь города принимает активное участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню Октябрьской революции. Октябрьская революция изменила ход мировой истории. И именно в годы Советского Союза развивалась белорусская государственность. Тогда же зародилось молодежное движение, а современная молодежь продолжает лучшие комсомольские традиции, трудится на благо Родины в студенческих отрядах, принимает активное участие в патриотических и культурных мероприятиях", - отметил Вячеслав Стельмачонок.

Председатель Брестского городского совета ветеранов Анна Онищук обратила внимание на преемственность поколений и необходимость сохранения нравственных ценностей. "Для нашего поколения это очень важный день. Он дал детям крестьян и рабочих возможность получить образование, выбрать любимую профессию, реализовать себя в жизни, труде и семье", - сказала она. Председатель Брестского городского совета ветеранов Анна Онищук обратила внимание на преемственность поколений и необходимость сохранения нравственных ценностей. "Для нашего поколения это очень важный день. Он дал детям крестьян и рабочих возможность получить образование, выбрать любимую профессию, реализовать себя в жизни, труде и семье", - сказала она.





У здания Брестского областного общественно-культурного центра развернулась выставка ретроавтомобилей. Ее участники представили 20 машин разных лет выпуска.

Среди владельцев техники был брестчанин Николай Горох, для которого увлечение автомобилями стало любимым хобби. "В автопробеге меня пригласили поучаствовать. Что касается машин, то моя жизнь всегда была связана с техникой. Еще в детстве ездил на старых авто, у родственников был трактор, была "Волга". Потом у меня были разные машины, но именно такие мне по душе. В них многое можно сделать своими руками: перебрать двигатель, коробку передач, покрасить машину. Можно сказать, что через заботу о своем авто сохраняю частичку истории", - рассказал мужчина. Среди владельцев техники был брестчанин Николай Горох, для которого увлечение автомобилями стало любимым хобби. "В автопробеге меня пригласили поучаствовать. Что касается машин, то моя жизнь всегда была связана с техникой. Еще в детстве ездил на старых авто, у родственников был трактор, была "Волга". Потом у меня были разные машины, но именно такие мне по душе. В них многое можно сделать своими руками: перебрать двигатель, коробку передач, покрасить машину. Можно сказать, что через заботу о своем авто сохраняю частичку истории", - рассказал мужчина.





После выставки колонна проследовала по улице Гоголя, проспекту Машерова, улицам Московской и 28 Июля, Варшавскому шоссе и улице Зубачева. Финальной точкой маршрута стала центральная парковка мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".-0-



