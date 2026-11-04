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Торжества к юбилеям МК "Брестская крепость-герой" и Музея обороны прошли в областной филармонии

Опубликовано:

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Регионы
04 ноября 2026, 19:08

Торжества к юбилеям МК "Брестская крепость-герой" и Музея обороны прошли в областной филармонии

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные 55-летию мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и 70-летию Музея обороны Брестской крепости, прошли 4 ноября в Брестской областной филармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном собрании приняли участие заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович, начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со средствами массовой информации Министерства культуры Виктория Ратобыльская, советник представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Ирина Карпович, советник-посланник посольства России в Беларуси Владимир Ваньке, представители органов власти, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций, сотрудники и ветераны мемориального комплекса.
"Как в 1941 году Брестская крепость была форпостом обороны, так и сегодня она остается цитаделью, отстаивающей историческую правду. Мемориал стал частью нашего идеологического фундамента, помогая белорусам осознавать свой ментальный код. В том числе через воспитание молодого поколения он позволяет сохранять и передавать то доброе, светлое и вечное, что передали нам предки", - отметил Виктор Рафалович.
Директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе подчеркнул, что интерес к крепости продолжает расти. "За минувшие пять лет мы пришли к значимым достижениям. За это время мемориальный комплекс посетили около 2,8 млн человек, проведено более 56 тыс. экскурсий. Эти годы еще раз подтвердили, что Брестская крепость является одной из святынь белорусской земли. Мемориал динамично развивается, открываются новые экспозиции. По проекту Союзного государства в 2024-2026 годах было реализовано 11 мероприятий. Венцом этой программы стало открытие мемориальной зоны "Скорбь". За девять месяцев текущего года уже более 672 тыс. посетителей, мы провели свыше 12 тыс. экскурсий. В мемориальный комплекс приезжали туристы из 47 стран мира", - рассказал он.
Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский отметил, что Брестская крепость остается одним из главных символов мужества и стойкости для многих народов. "Благодаря сотрудникам мемориала, их кропотливому труду удалось сохранить множество экспонатов и документов, которые позволяют достоверно рассказывать о событиях того времени, не искажая исторических фактов. Сегодня это особенно важно, поскольку мы видим попытки переписать страницы истории", - отметил Сергей Лободинский.
К торжественным мероприятиям провели церемонию специального гашения почтовых конвертов. РУП "Белпочта" выпустило два персональных художественных маркированных конверта с изображением мест сражений, архитектурно-скульптурных композиций и музеев мемориального комплекса. Каждый из них вышел тиражом 3 тыс. экземпляров.-0-
Фото Виолетты Южаковой
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