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Торговля, строительство, АПК. В каких сферах Гомельская и Московская области усилят партнерство

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
12 ноября 2026, 15:39

Торговля, строительство, АПК. В каких сферах Гомельская и Московская области усилят партнерство

Скриншот видео Гомельского облисполкома
Скриншот видео Гомельского облисполкома
Скриншот видео Гомельского облисполкома
12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития сотрудничества Гомельской и Московской областей, укрепления торгово-экономических и гуманитарных связей обсудили на встрече председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочего визита делегации белорусского региона в Россию. Об этом сообщили БЕЛТА в облисполкоме. 

Иван Крупко обратил внимание: объем торговли Гомельской области с Московской за прошлый год составил $1,2 млрд. "И он продолжает расти. У нас есть серьезные компетенции в строительстве, мы готовы сотрудничать в этой сфере, в том числе в жилищных проектах. Уверен, точки соприкосновения найдутся и в животноводстве: опыт Московской области в этой отрасли, а также возможности в проектировании, строительстве и поставке оборудования могут быть полезны для совместной работы", - подчеркнул председатель облисполкома. 

Он считает важным развивать и гуманитарные связи, в том числе совершать молодежные обмены. 

"Каждый год мы проводим в Гомеле крупный экономический форум. Приглашаем делегацию Московской области ознакомиться с потенциалом нашего региона, обсудить экспорт, создание совместных производств и другие направления сотрудничества", - добавил глава региона.

"Мы всегда с удовольствием посещаем Республику Беларусь с рабочими визитами. Многие жители Подмосковья охотно ездят в Минскую, Брестскую, Гомельскую и другие области. Сегодня (мы обсуждаем. - Прим. БЕЛТА) взаимодействие в сфере экономики, культурного обмена, образования. Все это - продолжение отношений лидеров двух стран: Владимира Путина и Александра Лукашенко, который всегда нас радушно принимает, а повестка встреч с ним всегда очень содержательная", - сказал Андрей Воробьев.

Развитие сотрудничества Гомельской области с регионами России обсуждалось сегодня и в посольстве Беларуси в России - на встрече Ивана Крупко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым. Речь шла о стратегии дальнейшего взаимодействия в таких сферах, как агропромышленный комплекс, промышленность, строительство, туризм и здравоохранение. 

Как было отмечено, Гомельской областью подписано 45 документов с 34 субъектами Российской Федерации, что создает прочную основу для расширения экономических и социальных связей. "Российская Федерация во внешнеторговом обороте региона занимает существенный удельный вес: по итогам восьми месяцев нынешнего года - это порядка 90%. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании экспортных поставок и готовы предложить продукцию наших предприятий в широкой номенклатуре", - сказал Иван Крупко.

Делегация Гомельской области находится в России с двухдневным рабочим визитом. Главные цели - активизация сотрудничества, развитие промышленной кооперации с Московской и Калужской областями.

Так, руководители предприятий пищевой и легкой промышленности Гомельской области сегодня провели переговоры в Москве с представителями ведущих российских торговых сетей. Свои возможности презентовали Гомельская мясо-молочная компания, Рогачевский МКК, Туровский молочный комбинат, птицефабрика "Рассвет", Добрушский фарфоровый и Речицкий текстильный заводы.

"Наши производители готовы обеспечивать бесперебойные поставки, гибкую логистику и честное ценообразование. Гомельский регион открыт для конструктивных предложений и создания комфортных условий для взаимовыгодного бизнеса", - отметила заместитель председателя облисполкома Ксения Пантюхова.

В ходе переговоров стороны выразили взаимный интерес к расширению сотрудничества.-0-
Теги
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