Тихий подвиг во имя жизни. Почетных доноров крови чествовали в Минске





Предваряя торжественную церемонию, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко отметил, что "почетные доноры - герои нашего времени, герои нашей страны". "Вы совершаете тихий подвиг. Вы жертвуете своим временем. С вас начинается цепочка добра", - сказал он.

Федор Карпенко призвал задуматься: ежедневно около полутора-двух тысяч человек в Беларуси нуждаются в спасении жизни через донорство. Он обратил внимание, что быть добрым, гуманным - в менталитете настоящих белорусов. Федор Карпенко призвал задуматься: ежедневно около полутора-двух тысяч человек в Беларуси нуждаются в спасении жизни через донорство. Он обратил внимание, что быть добрым, гуманным - в менталитете настоящих белорусов.





На церемонии было отмечено, что звание "Почетный донор Республики Беларусь" - не просто строчка в удостоверении, это свидетельство высочайшей социальной ответственности, глубокого гуманизма и личного вклада в здоровье нации. Это путь, который требует осознанности. Сдать кровь 40 раз или ее компоненты 80 раз - это подвиг, растянутый во времени.





Заведующая отделением комплектования доноров крови и ее компонентов РНПЦ Ольга Жданович рассказала, что церемонию вручения нагрудных знаков отличия "Почетный донор Республики Беларусь" проводят дважды в год. В этот раз от Минска и Минского района в приказ попало 352 донора, а по республике - более 1,3 тыс. человек.





На церемонии в Минске сегодня были не только жители столицы и района, но также 17 человек из областей страны.





"Работа по привлечению доноров не прекращается. Мы стараемся привлекать новых доноров, особенно молодежь. В каждом учреждении образования проходят лекции. Мы рассказываем, зачем нужно донорство и насколько оно полезно. Студенты привлекаются к донорскому движению: проводим акции, рассказываем о донорстве в соцсетях", - рассказала Ольга Жданович.

Для получения нагрудного знака отличия Министерства здравоохранения "Почетный донор Республики Беларусь" донору необходимо не менее 20 донаций крови и 40 донаций плазмы, если сдача была безвозмездной, то есть донор не брал никакой компенсации. Если он получает компенсацию на затраты энергетических сил и потребностей, получить соответствующее удостоверение он может в случае 40 донаций крови или 80 донаций компонентов.-0- Для получения нагрудного знака отличия Министерства здравоохранения "Почетный донор Республики Беларусь" донору необходимо не менее 20 донаций крови и 40 донаций плазмы, если сдача была безвозмездной, то есть донор не брал никакой компенсации. Если он получает компенсацию на затраты энергетических сил и потребностей, получить соответствующее удостоверение он может в случае 40 донаций крови или 80 донаций компонентов.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрудные знаки отличия "Почетный донор Республики Беларусь" вручили сегодня в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.