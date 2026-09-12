"Тезка" всего города. Как девушка из Казахстана по фамилии Гомель обрела большую белорусскую семью

Евгения Гомель много лет занимается логистикой и международными перевозками. Она открыта миру, ей нравится развиваться, пробовать что-то новое, внедрять современные подходы. По натуре - трудоголик. Полностью погружается в рабочие процессы, и ей очень нравится это состояние.Виртуальная встреча с гомельчанами стала откровением для жительницы Алматы. Все началось с одного поста в популярной соцсети. Как оказалось, интерактивная лента сближает, несмотря на тысячи километров между людьми и городами.Узнав о ее фамилии, гомельчане фактически с распростертыми объятиями приняли девушку на интернет-просторах. В ее адрес в ленте посыпались сотни сообщений, включая признания в любви: "Наш город уже любит тебя", "Гомель, привет из Гомеля" и др. Пользователи сетей предложили девушке переехать в Гомель и стать одним из его символов или хотя бы погостить и обязательно сфотографироваться на фоне масштабной надписи "Гомель" и гигантской рыси на въезде в областной центр.Евгения с улыбкой ответила: "Меня долго уговаривать не надо. Уже посмотрела билеты в Беларусь". Однако шуточный диалог в сетях для нее самой имеет серьезную почву."Сама немного в шоке от того, какой отклик получился, очень неожиданно для меня", - комментирует она такой поворот в ее жизни, отметив, что эта связь с жителями Гомеля случилась в особый для нее момент.Евгения не скрывает: ее фамилия - особое украшение для нее. Носит ее с достоинством. Фамилия Гомель, рассказывает она, для меня - нечто большее, чем просто фамилия. "Она всегда давала внутреннее ощущение уверенности и ответственности. Папа не раз повторял, что мы семья Гомель и должны соответствовать ей. Живется с этой фамилией очень классно и хорошо. Всегда представляюсь с гордостью и называю свою фамилию. Произношу ее, будто она означает нечто значимое и важное - по ощущениям это именно так для меня", - говорит девушка."Папу звали Григорий Гомель, он работал директором школы в поселке. Был невероятно сильным, занимался спортом, завоевал много медалей. В середине 1990-х годов открыл мельницу и создал много рабочих мест для людей из поселка. Его всегда все очень уважали. Я им очень гордилась. К сожалению, в прошлом году его не стало. Ему было всего 65 лет. Сестры мои вышли замуж, уехали из страны. И в какой-то момент я осталась здесь одна носительница фамилии. И поэтому хочется узнать, откуда мы, кто были наши предки, откуда появилась наша фамилия", - делится она.Тогда неожиданно для себя самой написала пост, на который откликнулось огромное количество людей из Гомеля. "Меня приглашают в гости, предлагают показать город. Писали невероятно теплые комментарии. И в этот момент у меня появилось необыкновенное чувство: среди какого-то одиночества пришло ощущение, что я не одна в этой вселенной. И где-то очень далеко от Алматы есть целый город людей, в котором меня готовы встретить. Я восприняла это как знак. Ведь в последнее время очень много думала, куда отправиться, чтобы немного переключиться и выдохнуть от работы и стресса, сменить обстановку, подумать о жизни. После всех этих сообщений я действительно посмотрела билеты в Беларусь. И по-настоящему захотела посмотреть Гомель. Хочу пройтись по его улицам, пообщаться с людьми, прочувствовать это место. И возможно попробовать найти ответы на вопросы о происхождении моей семьи", - рассказывает Евгения Гомель.Пока из семейной истории ей известно немногое. "Знаю имя одного из старших предков - Марк Гомель. По семейным рассказам, наша семья приехала в Казахстан в 1920-30-е годы. В селе Белоярка основалась ветка нашей семьи и родилась я", - говорит она."И сейчас не могу избавиться от ощущения, что пришло время покопаться в истории своей семьи, узнать больше о своем происхождении. Очень хочу восстановить эту цепочку и по архивам и документам. Очень интересно погрузиться в это, всегда мечтала узнать больше о своих предках", - признается девушка.К слову, Евгения не упустила возможности поздравить белорусский город с его 884-летием. "Пусть город процветает, пусть у людей, которые там живут, будет как можно больше счастливых событий и поводов для радости. Отдельно хочу обнять каждого, кто написал теплые слова и пригласил в гости. Даже не представляете, насколько неожиданным и важным для меня оказался этот отклик. Теперь, похоже, мне действительно придется приехать. Спасибо всем огромное", - с улыбкой отметила она.Так нежданно-негаданно Евгения приобрела целый город родных людей, а вместе с этим и повод узнать лучше свои корни. А вдруг они есть и на белорусской земле? В общем - есть контакт.БЕЛТА,фото из личного архива героини.-0-