Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 1 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:05 Оппозиция в Германии обвинила власти в отсутствии страхового запаса газа на зиму В мире
19:52 Индийский фильм об экологии и силе женщин презентовали на фестивале "Лістапад" Культура
19:40 Минские динамовцы дома всухую проиграли одноклубникам из Москвы Спорт
19:27 Белорус Кудинов взял бронзу турнира "Москва - Вселенная карате" Спорт
19:15 В Москве задержали подростка, угрожавшего совершить теракт в "Царицыно" В мире
19:04 Тепло без опасности. Гомельские спасатели усилили профилактику в холодный сезон Регионы
18:48 Хоккеисты "Динамо-Джуниверс" выиграли международный турнир в Минске Спорт
18:36 В Лондоне задержали более 300 человек на акции у посольства США В мире
18:18 Где в Беларуси выдано больше всего субсидий на организацию своего дела, рассказали в Минтруда Общество
17:53 "Беларусь делает реально важную работу". Американский журналист о гуманитарной миссии в Алешках Общество
17:39 "Незабываемые эмоции и чувство гордости". Глава НОК поздравил борцов с медалями ЧМ в Астане Спорт
17:31 Роль Беларуси в миротворческом процессе трудно переоценить - российский политолог Общество
17:17 "Ислочь" догнала футболистов минского "Динамо" в таблице чемпионата Беларуси Спорт
17:12 Посол Беларуси вручил верительные грамоты премьер-министру Афганистана Политика
17:08 Иероглифы успеха: почему белорусские школьники выбирают китайский язык и как побеждают на мировых аренах Общество
17:05 Борец Кадимагомедов завоевал бронзу чемпионата мира, у белорусов 5 наград турнира Спорт
16:41 Более 100 полицейских пострадали во время беспорядков во Франкфурте-на-Майне В мире
16:34 Как ухаживать за малиной осенью для хорошего урожая, рассказал садовник Общество
16:31 В Минске на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Плеханова затруднено движение транспорта Происшествия
16:17 Соглашение о сотрудничестве подписали национальные киностудии Беларуси и Башкортостана Культура
16:08 Курс на похолодание. Какой будет погода на следующей неделе, рассказал синоптик Общество
16:02 Криптобиржа Binance частично возобновила вывод средств после взлома В мире
15:52 Семь ведущих стран ОПЕК+ проводят встречу, на повестке - ситуация по добыче нефти В мире
15:48 Футболисты "Друти" впервые выиграли Кубок регионов Беларуси Спорт
15:44 Жительница Новополоцка лишилась сбережений и кредитов, доверившись "бизнесмену из Риги" Регионы
15:28 "Юркас-Витоблспорт" занял пятое место в Кубке чемпионов по пляжному футболу Спорт
15:18 Полиция Цюриха во время столкновений с протестующими применила резиновые пули В мире
15:07 Дзюдоистка Князева выступила на юношеской Олимпиаде в Сенегале Спорт
15:00 Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента Президент
14:56 Посольство РФ потребовало от Нидерландов расследовать факт вандализма на кладбище советских воинов В мире
Все новости
Все новости

Тепло без опасности. Гомельские спасатели усилили профилактику в холодный сезон

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
01 ноября 2026, 19:04

Тепло без опасности. Гомельские спасатели усилили профилактику в холодный сезон

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС
Новости темы "Репортаж"
Иероглифы успеха: почему белорусские школьники выбирают китайский язык и как побеждают на мировых аренах
Дальше - ярче и интереснее. Стартовал юбилейный сезон Республиканской хоккейной лиги
В каждом доме с печным отоплением при сезонном понижении температуры возрастают риски пожара. Поэтому во время республиканской акции МЧС "За безопасность вместе" спасатели Гомельской области многократно увеличивают число профилактических рейдов. Стремясь предотвратить беду, работники МЧС выезжают по адресам, где необходимо особое внимание. Как выстраиваются маршруты безопасности и доносятся правила, нарушение которых может стоить жизни, узнала корреспондент БЕЛТА.

Работники МЧС продолжают масштабную профилактическую работу с населением. Выезды ежедневные, чаще всего команда - межведомственная, список адресов - внушительный. На первых позициях - домовладения граждан уязвимых категорий.

Как подчеркивает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич, в центре внимания - одинокие пожилые люди, инвалиды, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, граждане, ведущие асоциальный образ жизни. "Учитывая осенне-зимний отопительный сезон, спасатели особое внимание уделяют домам с печным отоплением. Только в октябре в области зарегистрировано 15 так называемых печных пожаров", - поясняет она, направляясь на очередной профилактический выезд.
Поселок Ильич, частный сектор, дым из труб. Именно такие адреса - в маршруте рейдовой группы.

Добротный забор из кирпича и металлопрофиля, крепкий деревянный дом - калитку для спасателей открыла 95-летняя пенсионерка. Хрупкая Лидия Николаевна для уверенности шага опирается на деревянную палку. Хоть и проживает одна, но у нее есть сыновья, которые постоянно навещают и помогают по хозяйству.
Работники МЧС обследовали дом, особое внимание уделили состоянию электропроводки и главной хранительнице тепла - печи. Спасатели указали на необходимость в помощи сыновей по приведению отчего дома в пожаробезопасное состояние.

Заместитель начальника Гомельского районного отдела по ЧС Николай Филимович подробно рассказал, что надо сделать, чтобы грядущая зима обошлась без неприятных сюрпризов. "Когда приедут сыновья, обязательно передайте им, что нужно отремонтировать печь, замазать трещины и заменить предтопочный лист. Хорошо, что он есть, однако его размеры меньше установленных требованиями", - пояснил он.
На вопрос, есть ли в доме пожарный извещатель, пенсионерка уверенно ответила, что есть, правда, лежал он на полке и без элементов питания. Этот недочет гости в форме спасателей-пожарных быстро устранили. В АПИ установили батарейку типа "крона". Отвертка, два самореза, пара движений - и извещатель закреплен на стене под потолком в комнате, где и положено по правилам. Также спасатели провели мини-проверку его работоспособности. Громкий звуковой сигнал оповестил о дымке от горящей спички - полный порядок.
Перед уходом спасатели также напомнили сельчанке о необходимости соблюдать меры предосторожности, а также повторили алгоритм действий при пожаре. Порекомендовали на досуге изучить информационный буклет.
Далее по списку - дом пенсионерки Екатерины Тихоновны. Женщина тоже живет одна. "Погоду в доме" задает газовое отопление, при этом классическая печь тоже есть. Хозяйка периодически использует ее.

На днях сушила семечки, рассказала женщина. "Не часто ее используем, но всегда стараюсь поддерживать в хорошем состоянии, следить, чтобы была исправна", - заверила она.
Представители МЧС лично удостоверились в этом, вопросов и замечаний по печному отоплению не возникло. И все же одна деталь, точнее - ее отсутствие, привлекло внимание участников рейда. В доме не оказалось пожарного извещателя. Женщина заверяла, что этот миниатюрный оповещатель об опасности приобретала, только сразу не установила, а сейчас не может его найти, где-то затерялся в доме.

"Постарайтесь найти и установите его в жилой комнате. Предпочтительно разместить извещатель на потолке в середине комнаты. Это оптимальное место, так как дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него. Альтернативное размещение - на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка", - разъяснил подробности Николай Филимович.
Домовладения, где во время рейдов спасатели выявляют нарушения требований пожарной безопасности, ставят на особый контроль. Это значит, что по этому адресу они снова придут и обязательно повторно обследуют их, проверят, устранены ли нарушения.

Не менее пристальное внимание работники МЧС уделяют и профилактическим беседам, напоминая элементарные правила безопасности, игнорирование которых может обернуться бедой. "В период холодов возрастает не только количество "печных" пожаров, но и увеличивается число отравлений угарным газом. Его коварство в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха и при этом распространяется быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств", - пояснила Вероника Матусевич.

Один из примеров: поздним вечером 6 октября с отравлением угарным газом госпитализирована жительница Лельчиц. Как выяснилось, как обычно на ночь она протопила печь в доме, а после окончания топки закрыла задвижку дымохода. Приблизительно через полтора часа женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Вероятная причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымохода. Похожих случаев в регионе немало.

"Мы призываем граждан ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности и не откладывать устранение неисправностей. А во время акции каждый желающий может обратиться в органы и подразделения ЧС по месту жительства для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья", - заключил Николай Филимович.

Профилактическая акция подходит к завершению, а рейдовая работа продолжается. Спасатели напоминают: собственники несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах.

Фото Гомельского областного управления МЧС,
БЕЛТА.-0-
Теги
Гомельская область МЧС репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Жительница Новополоцка лишилась сбережений и кредитов, доверившись "бизнесмену из Риги"
Скриншот видео МВД Пьяный бесправник под Пуховичами пытался скрыться от ГАИ
Скриншот видео МВД Бобруйчанин работал оптовым курьером наркошопа, он задержан
Фото пресс-службы партии "Белая Русь" "Искра" хочет зажечь регионы: молодежное движение готовит новые проекты для районных центров
Скриншот видео МЧС В Пуховичском районе проходит учебно-полевой сбор курсантов Университета гражданской защиты МЧС
Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС От выставки техники до мастер-классов. Акция МЧС собрала минчан на масштабный интерактив
  • Главная
  • Тепло без опасности. Гомельские спасатели усилили профилактику в холодный сезон
    • Главное
    Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента
    "Движение вверх стало для вас смыслом жизни". Лукашенко поздравил работников гражданской авиации
    "Как увидели чистое белорусское небо - эмоции не передать!" Гуманитарная миссия в Алешках в деталях
    В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума
    Топ-новости
    Лукашенко подчеркнул существенную динамику в отношениях с Алжиром и пригласил Президента страны в Минск 
    "Незабываемые эмоции и чувство гордости". Глава НОК поздравил борцов с медалями ЧМ в Астане
    Дефицит сахара в мире. Беларусь прорабатывает новые рынки поставок
    Беларусь обеспечила самую безопасную и доброжелательную логистику при решении вопросов жителей Алешек - Тищенко
    Крылья страны: как "Белавиа" держит высоту и открывает новые направления
    Роль Беларуси в миротворческом процессе трудно переоценить - российский политолог
    "Беларусь делает реально важную работу". Американский журналист о гуманитарной миссии в Алешках
    Как в Минске борются с нарушителями правил парковки, рассказали эксперты
    Борец Кадимагомедов завоевал бронзу чемпионата мира, у белорусов 5 наград турнира
    "Переговоры ведутся по нескольким трекам". Политолог о перспективах урегулирования украинского конфликта
    ГАИ рекомендует водителям подготовиться к эксплуатации машин в условиях понижения температуры
    Хоккейная команда Президента победила на старте 20-го сезона РХЛ
    Как ухаживать за малиной осенью для хорошего урожая, рассказал садовник
    Делегация из Мьянмы изучит туристический потенциал Беларуси
    День всех святых и День поминовения усопших отмечают католики в первые дни ноября
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.