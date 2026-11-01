Тепло без опасности. Гомельские спасатели усилили профилактику в холодный сезон









Фото Гомельского областного управления МЧС,

Работники МЧС продолжают масштабную профилактическую работу с населением. Выезды ежедневные, чаще всего команда - межведомственная, список адресов - внушительный. На первых позициях - домовладения граждан уязвимых категорий.Как подчеркивает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич, в центре внимания - одинокие пожилые люди, инвалиды, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, граждане, ведущие асоциальный образ жизни. "Учитывая осенне-зимний отопительный сезон, спасатели особое внимание уделяют домам с печным отоплением. Только в октябре в области зарегистрировано 15 так называемых печных пожаров", - поясняет она, направляясь на очередной профилактический выезд.Поселок Ильич, частный сектор, дым из труб. Именно такие адреса - в маршруте рейдовой группы.Добротный забор из кирпича и металлопрофиля, крепкий деревянный дом - калитку для спасателей открыла 95-летняя пенсионерка. Хрупкая Лидия Николаевна для уверенности шага опирается на деревянную палку. Хоть и проживает одна, но у нее есть сыновья, которые постоянно навещают и помогают по хозяйству.Работники МЧС обследовали дом, особое внимание уделили состоянию электропроводки и главной хранительнице тепла - печи. Спасатели указали на необходимость в помощи сыновей по приведению отчего дома в пожаробезопасное состояние.Заместитель начальника Гомельского районного отдела по ЧС Николай Филимович подробно рассказал, что надо сделать, чтобы грядущая зима обошлась без неприятных сюрпризов. "Когда приедут сыновья, обязательно передайте им, что нужно отремонтировать печь, замазать трещины и заменить предтопочный лист. Хорошо, что он есть, однако его размеры меньше установленных требованиями", - пояснил он.На вопрос, есть ли в доме пожарный извещатель, пенсионерка уверенно ответила, что есть, правда, лежал он на полке и без элементов питания. Этот недочет гости в форме спасателей-пожарных быстро устранили. В АПИ установили батарейку типа "крона". Отвертка, два самореза, пара движений - и извещатель закреплен на стене под потолком в комнате, где и положено по правилам. Также спасатели провели мини-проверку его работоспособности. Громкий звуковой сигнал оповестил о дымке от горящей спички - полный порядок.Перед уходом спасатели также напомнили сельчанке о необходимости соблюдать меры предосторожности, а также повторили алгоритм действий при пожаре. Порекомендовали на досуге изучить информационный буклет.Далее по списку - дом пенсионерки Екатерины Тихоновны. Женщина тоже живет одна. "Погоду в доме" задает газовое отопление, при этом классическая печь тоже есть. Хозяйка периодически использует ее.На днях сушила семечки, рассказала женщина. "Не часто ее используем, но всегда стараюсь поддерживать в хорошем состоянии, следить, чтобы была исправна", - заверила она.Представители МЧС лично удостоверились в этом, вопросов и замечаний по печному отоплению не возникло. И все же одна деталь, точнее - ее отсутствие, привлекло внимание участников рейда. В доме не оказалось пожарного извещателя. Женщина заверяла, что этот миниатюрный оповещатель об опасности приобретала, только сразу не установила, а сейчас не может его найти, где-то затерялся в доме."Постарайтесь найти и установите его в жилой комнате. Предпочтительно разместить извещатель на потолке в середине комнаты. Это оптимальное место, так как дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него. Альтернативное размещение - на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка", - разъяснил подробности Николай Филимович.Домовладения, где во время рейдов спасатели выявляют нарушения требований пожарной безопасности, ставят на особый контроль. Это значит, что по этому адресу они снова придут и обязательно повторно обследуют их, проверят, устранены ли нарушения.Не менее пристальное внимание работники МЧС уделяют и профилактическим беседам, напоминая элементарные правила безопасности, игнорирование которых может обернуться бедой. "В период холодов возрастает не только количество "печных" пожаров, но и увеличивается число отравлений угарным газом. Его коварство в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха и при этом распространяется быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств", - пояснила Вероника Матусевич.Один из примеров: поздним вечером 6 октября с отравлением угарным газом госпитализирована жительница Лельчиц. Как выяснилось, как обычно на ночь она протопила печь в доме, а после окончания топки закрыла задвижку дымохода. Приблизительно через полтора часа женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Вероятная причина отравления - преждевременное закрытие задвижки дымохода. Похожих случаев в регионе немало."Мы призываем граждан ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности и не откладывать устранение неисправностей. А во время акции каждый желающий может обратиться в органы и подразделения ЧС по месту жительства для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья", - заключил Николай Филимович.Профилактическая акция подходит к завершению, а рейдовая работа продолжается. Спасатели напоминают: собственники несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах.БЕЛТА.-0-