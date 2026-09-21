Тематические подворья, "ТракторШОУ", выставки и концерты. Кореличи 26 сентября примут областные "Дажынкі"

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 26 сентября Кореличи примут областной праздник тружеников села, сообщает БЕЛТА.



Городской поселок Кореличи в ближайшую субботу превратится в масштабную праздничную локацию. Так, на улицах Притыцкого и Гагарина с 11.00 до 20.00 будут работать подворья районов Гродненской области, объединенные темой "Жаночых рук хараство!", а с 10.00 и до 24.00 в райцентре будут работать нестационарные торговые объекты.



На пл.17 Сентября (главная сцена) в 14.00 начнется праздничное шествие "Моц зямлі - моц людзей!", здесь же состоится торжественное открытие фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі-2026", церемония чествования передовиков Гродненской области "Хвала і пашана рукам хлебаробаў!". На этой площадке будет организована концертная программа разных коллективов: музыкального театра "Рада" (Гродно), арт-группы "Беларусы" (Минск), группы "Аура" (Минск), группы "Блестящие" (РФ). Здесь же в 22.00 прогремит праздничный фейерверк, а завершением концертной программы станет праздничная дискотека. На пл.17 Сентября (стоянка райисполкома) с 10.00 будет работать выставка-конкурс "Ад зерня да каравая".



На рыночной площади с 15.00 до 17.00 организуют экстремальные гонки "ТракторШОУ", с 17.00 до 18.00 - "Силовое шоу". У летнего амфитеатра с 15.00 стартует концерт творческих коллективов Гродненской области "Песня і праца рады спаткацца!". На стадионе "Юность" проведут культурно-спортивные соревнования "Сельская эстафета", а в 17.00 пройдет товарищеская встреча по футболу.



На протяжении дня в Кореличах будут работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров и умельцев Гродненской области "Спадчынай жывём - душой багацеем", выставка сельскохозяйственной и специальной техники, автомобилей бренда BELGEE и Geely, интерактивная площадка "Спокойствие. Надежность. Безопасность", выставка-презентация лесных хозяйств Гродненской области, выставка-презентация ссузов региона, а также промышленного потенциала предприятий Гродненщины. Подготовят в рамках праздника тружеников села и развлечения для детей.-0-