Телефонные мошенники запугали 13-летнюю минчанку и заставили выполнять роль курьера

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 13-летняя девочка стала курьером мошенников: за день на такси она объехала несколько адресов и забрала деньги у других несовершеннолетних. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.





Оперативники столичной милиции установили 13-летнюю школьницу, которую телефонные мошенники втянули в преступную схему и заставили выполнять роль курьера. Сначала минчанка познакомилась с мальчиком на популярной онлайн-платформе для знакомств и общения, работающей через чат-бот в Telegram. Во время переписки новый знакомый поинтересовался, где она живет, и попросил отправить координаты, объяснив это тем, что не знает такого адреса. Школьница выполнила просьбу.





Вскоре от собеседника пришел видеокружок, на котором был изображен мужчина в военной форме. Испугавшись, девочка удалила переписку. Позже ей позвонила неизвестная женщина. Она стала запугивать школьницу обвинениями в государственной измене и содействии терроризму. Также сообщила, что, если девочка не будет сотрудничать, ее родителей посадят в тюрьму на 25 лет, а саму ее отправят в детский дом.





Испугавшись угроз, школьница выполнила указания звонивших. Она вызвала такси и отправилась по продиктованным адресам. Всего девочка посетила два адреса, где забрала у других несовершеннолетних деньги, принадлежащие их родителям. Затем мошенники велели ей выехать за город и оставить полученные средства в указанном месте. После выполнения заданий аферисты удалили переписку.





По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-