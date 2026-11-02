Телефонные мошенники обманули нескольких минских школьниц, одна стала курьером

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетние минчанки стали жертвами телефонных мошенников. Так, в одном случае злоумышленники запугали 13-летнюю девочку и заставили передать курьеру семейные сбережения. В другом - убедили отдать наличные 14-летнюю школьницу, а ее ровесницу использовали для сбора денег у обманутых подростков. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.





В милицию обратилась жительница столицы, сообщившая о мошенничестве в отношении своей 13-летней дочери. Школьнице позвонил мужчина, представившийся следователем, и заявил, что она якобы причастна к противоправному поступку. Девочку запугивали возможным помещением в детский дом и уголовной ответственностью для родителей. От нее потребовали "задекларировать" семейные сбережения. Испугавшись, школьница передала все накопления курьеру.





По похожей схеме обманули и 14-летнюю минчанку. Сначала она познакомилась в Telegram с человеком, который представился сверстником, и поделилась с ним своей геолокацией. Затем девочке прислали видеосообщение от взрослого мужчины, предложившего подработку. После отказа с ней связалась якобы сотрудница налоговой инспекции и потребовала передать все наличные, хранящиеся дома.





Оперативники установили личность курьера - им оказалась 14-летняя жительница Минска. Она также поверила мошенникам и согласилась выполнять их поручения. За несколько дней девочка забрала деньги у четверых обманутых подростков, вывезла наличные за город и оставила в указанном злоумышленниками месте.





В милиции напоминают: сотрудники правоохранительных органов, банков и других учреждений не звонят гражданам в мессенджерах и не требуют передавать наличные или "декларировать" сбережения. Родителям рекомендуют регулярно объяснять детям, как действуют мошенники, и не допускать их вовлечения в решение финансовых и правовых вопросов взрослых. Если по телефону угрожают или требуют передать деньги, нужно прекратить разговор и сообщить о случившемся в милицию.-0-