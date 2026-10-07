Телефонные аферисты заставили 78-летнего минчанина продать квартиру и отдать деньги

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию обратился минчанин, которого телефонные мошенники заставили продать квартиру в столице, а затем завладели деньгами, вырученными в результате сделки. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.





Незнакомцы позвонили 78-летнему мужчине и сообщили, будто бы в его стаже не учтено 10 трудовых лет. После чего предложили перерасчет пенсии и попросили назвать паспортные данные. А затем от имени якобы правоохранителей пригрозили уголовным делом и потребовали выполнять инструкции.





Минчанин собрал дома все накопления и оставил около $7 тыс. на остановке за городом, откуда их должен был забрать "сотрудник ДФР КГК" для обеспечения сохранности.





После пенсионер выставил свою квартиру на продажу, чтобы помочь вывести недобросовестных риелторов на чистую воду. Он заключил договор с покупателем и получил $83 тыс. наличными. Злоумышленники вновь связались с минчанином и поблагодарили за помощь, попросили временно передать полученные им деньги "курьеру Комитета государственного контроля" якобы для проверки и учета в уголовном деле.





Пенсионер несколько дней ждал возвращения денег, однако мошенники перестали выходить на связь. По этому факту проводится проверка.-0-