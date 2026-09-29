Те, кто отдает сердце детям. Педагогов Гродненской области поздравили с профессиональным праздником

Он подчеркнул, что легких задач у педагогов не бывает, и результаты показывают, что учителя Гродненщины с ними хорошо справляются. Он подчеркнул, что легких задач у педагогов не бывает, и результаты показывают, что учителя Гродненщины с ними хорошо справляются.

"Мы хотим, чтобы учитель был заметной фигурой в нашем обществе, и это получается, - считает Руслан Абрамчик. - У 20-тысячного отряда трудовых коллективов учреждений образования региона, среди которых более 9 тыс. учителей, - большой потенциал. Он развивается, растет и служит государству". "Мы хотим, чтобы учитель был заметной фигурой в нашем обществе, и это получается, - считает Руслан Абрамчик. - У 20-тысячного отряда трудовых коллективов учреждений образования региона, среди которых более 9 тыс. учителей, - большой потенциал. Он развивается, растет и служит государству".

Праздник стал настоящим подарком для лучших педагогов Гродненщины. Те, кто отдает сердце детям, сегодня в полной мере почувствовали признание своего труда, уважение к успехам, поддержку со стороны власти.-0-

Фото Леонида Щеглова Фото Леонида Щеглова

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Педагогов, которые сумели раскрыться в работе с детьми, и кому дети отвечают не только взаимностью, но и высокими результатами, чествовали в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк на торжественном мероприятии заметил: "Сегодня борьба за умы и чувства людей в мире идет особенно явно. Важно это и для нашей страны. Миссия педагога - не только давать знания, но и учить патриотизму, ответственности за свою страну. Так было во все времена, когда дело касается молодежи. Жизнь показывает, что всегда наши коллеги-педагоги побеждают в этой борьбе".Как отметил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, сегодня чествуют лучших из лучших - как молодых, так и зрелых педагогов. Два представителя Гродненской области вышли в суперфинал республиканского конкурса "Учитель года". Заслуженные награды вручены победителям областных премий "Лидер наставничества" и "Успешный старт". Успешные педагоги отмечены грамотами облисполкома, областной организации РОО "Белая Русь", профсоюзов.Среди тех, чей труд сегодня оценен по достоинству - руководитель физического воспитания детского сада агрогородка Обухово в Гродненском районе Елена Гедо. Она отмечена нагрудным знаком Министерства образования "Выдатнік адукацыі". В профессии она уже почти 40 лет. Трудилась тренером, потом работала в школе, а нашла себя в детском саду."Наверное, потому что маленькие детки - очень благодарные ученики. Когда видишь их в первый раз, они еще недоверчивы к тебе, даже немного испуганы. Но со временем, когда ты становишься им другом, играешь с ними в одни и те же игры, когда ты их просто любишь, встречаешь большой отклик. В процессе обучения, взросления, видишь, как они меняются, любишь еще больше и гордишься своими учениками", - рассказала Елена Гедо о своем понимании миссии педагога.Работник со стажем, она понимает, насколько детям нужна сегодня физическая подготовка. "Как можно заметить, движения у сегодняшних ребят стало гораздо меньше, чем у детей, которые росли в 80-90-е годы. Даже к нашему детскому саду в агрогородке, где легко повсюду дойти пешком, родители в основном подвозят их на машинах. Понятно, что взрослые работают, они заняты. Потому наша задача - помочь новому поколению вырасти сильным и здоровым, закаленным, способным стать надежной опорой нашей любимой страны", - считает преподаватель.