Такая крупная, урожай хороший. Учащиеся колледжа помогают на уборке моркови в Витебском районе

15 сентября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе ведется уборка моркови и свеклы. Помощь на уборке ПК "Ольговское" оказывают учащиеся колледжей областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.





Тимофей Афанасьев, учащийся третьего курса Витебского государственного технологического колледжа, уже второй раз участвует в уборке овощей. "В прошлом году мы ездили на уборку морковку. Также работали дружно, у каждого была большая мотивация - заработать какую-то копеечку, чтобы не зависеть от родителей и что-то купить самому. Общий труд сплачивает коллектив, многие заводят новых друзей. Да, работа тяжелая, влияют погодные условия, но все ребята - молодцы, стараются собрать максимальное количество ведер. В этом году урожай хороший, морковка крупная, собирать легко. Бывает, что трактор уже заполнен, но все равно докидываем, уезжает с горочкой", - рассказал юноша.

Учащаяся второго курса Витебского государственного технологического колледжа Василиса Терентьева впервые участвует в уборке, но ей приятно осознавать, что трудится она на благо региона. "Полевые работы обычно длятся две недели, но многое зависит от погоды: если пойдет дождь, студенты отправятся на учебу. Оплату обещали вполне достойную. Но главное, как говорится, не деньги, а то, что потрудишься. У моих родителей есть дача в Городокском районе, где также им помогаю в сельскохозяйственных работах", - рассказала Василиса. Учащаяся второго курса Витебского государственного технологического колледжа Василиса Терентьева впервые участвует в уборке, но ей приятно осознавать, что трудится она на благо региона. "Полевые работы обычно длятся две недели, но многое зависит от погоды: если пойдет дождь, студенты отправятся на учебу. Оплату обещали вполне достойную. Но главное, как говорится, не деньги, а то, что потрудишься. У моих родителей есть дача в Городокском районе, где также им помогаю в сельскохозяйственных работах", - рассказала Василиса.

Как сообщил руководитель по военно-патриотическому воспитанию Витебского государственного технологического колледжа Сергей Савик, ежедневно учреждение образования направляет около сотни человек на уборку овощей. "Ребята сами изъявили желание помочь хозяйству. Они работают четыре часа в день, есть перерыв на отдых. Будем трудиться весь сентябрь, если попросят, продолжим в октябре. Колледж ежегодно таким образом подставляет плечо хозяйству", - сказал Сергей Савик. Как сообщил руководитель по военно-патриотическому воспитанию Витебского государственного технологического колледжа Сергей Савик, ежедневно учреждение образования направляет около сотни человек на уборку овощей. "Ребята сами изъявили желание помочь хозяйству. Они работают четыре часа в день, есть перерыв на отдых. Будем трудиться весь сентябрь, если попросят, продолжим в октябре. Колледж ежегодно таким образом подставляет плечо хозяйству", - сказал Сергей Савик.

Как сообщила главный агроном ПК "Ольговское" Ольга Яковлева, на площадях хозяйства засеяно моркови 16 га, капусты - 15 га, свеклы - 10 га. Контролирует процесс уборки агроном Ксения Яковлева.-0- Как сообщила главный агроном ПК "Ольговское" Ольга Яковлева, на площадях хозяйства засеяно моркови 16 га, капусты - 15 га, свеклы - 10 га. Контролирует процесс уборки агроном Ксения Яковлева.-0-