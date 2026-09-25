Свыше 1,2 кг мефедрона изъяли правоохранители у двоих закладчиков-иностранцев в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля задержали двоих иностранцев 21 и 22 лет, которые приехали в Беларусь для работы закладчиками, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



Установлено, что, еще находясь у себя на родине, фигуранты получили первые задания - приехать в Минск и забрать из тайников крупные партии психотропов. Затем должны были расфасовать их и оставить в закладках, но не успели - закладчиков задержали.



"Благодаря профессиональным действиям оперативников из незаконного оборота изъято свыше 1,2 кг мефедрона, что составляет десятки тысяч смертельных доз", - подчеркнули в ГУВД Мингорисполкома.



Следователи возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.-0-