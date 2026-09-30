"Своего рода мост между поколениями". Родник у Красного моста благоустроили в Ветковском районе 

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Историко-культурный проект "Родник у моста - история, которую несет вода" реализовали в Ветковском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.



Проект в агрогородке Новоселки стал одним из победителей открытого конкурса гражданских инициатив при поддержке Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов. Десятую часть средств на его реализацию предоставили неравнодушные люди, 90% - областной грант.



Источник расположен на южной окраине агрогородка под склоном арочного моста из красного кирпича, история которого насчитывает более сотни лет. В народе его и сегодня именуют родником у Красного моста.



С этим местом связаны местные легенды и поверья, которые передаются из поколения в поколение. Есть и аутентичный обряд, который сельчане в прежние времена всей деревней проводили в дни празднования православного праздника Троица. Современники стремятся возродить и сохранить его для будущих поколений. "А вода здесь просто кристально-прозрачная", - заверяют местные жители.



Инициативная группа продумала все детали проекта, чтобы не только благоустроить территорию, но и содействовать сохранению исторической памяти и бережному отношению к природе. Здесь обустроены навес и безопасный подход к роднику.



"Мы открываем не просто отреставрированное место, а своего рода мост между поколениями. Чистая вода этого родника - как наша память: она связывает прошлое, настоящее и будущее. Такие инициативы доказывают, что вместе мы способны делать наш край краше и сохранять то, что по-настоящему ценно", - обратился к местным жителям председатель Ветковского районного Совета депутатов Виктор Масейков.



Жителей района за инициативу поблагодарила и директор Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов Лилия Шахленкова.



Как отметили в райисполкоме, инициатива соединяет прошлое и настоящее, рассказывая историю малой родины через природный символ - родник. Его живительная влага будет утолять жажду гостей в жару. Здесь можно отдохнуть душой, подумать о важном и вспомнить о традициях этого живописного уголка.-0-