Связь поколений: в Минске прошел диалог ветеранов банковской отрасли и молодежи

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны банковской отрасли и профсоюзного движения встретились с молодыми специалистами финансовой сферы и учащимися Минского государственного финансово-экономического колледжа на "Диалоге поколений: память, опыт, инициатива", передает корреспондент БЕЛТА.





Диалоговая площадка стала возможностью обменяться профессиональным опытом, вспомнить историю профсоюзного движения и обсудить поддержку молодежи на старте карьеры. Инициаторами встречи выступили сами учащиеся колледжа. Ветераны банковской отрасли поделились воспоминаниями о трудовых буднях прошлых лет, становлении современной финансовой системы страны и развитии профсоюзных традиций. Молодые специалисты - недавние выпускники колледжа, которые уже работают в ведущих банках республики, - рассказали о первых шагах в профессии, наставничестве и поддержке со стороны коллег и профсоюза.





Специалист по обслуживанию частных клиентов ОАО "Белагропромбанк" Наталья Юзвович отметила, что помощь наставников и коллектива особенно важна в начале профессионального пути. "Первые шаги в профессии всегда самые ответственные, но с такой поддержкой коллектива и профсоюза они даются легко. Благодаря мудрым наставникам я быстро влилась в работу, а забота профкома дала чувство уверенности и стабильности. Колледж дал знания, а родной банк стал местом, где хочется расти и побеждать", - поделилась она.





Для участников также организовали выставку "Ветераны профсоюзного движения Беларуси: люди, события, время". О ключевых этапах становления организации рассказывали сами ветераны. Встречу дополнили творческие номера в исполнении учащихся колледжа. Особым моментом стало вручение профсоюзных билетов. Их учащимся вручили председатель Банковско-финансового профсоюза Дмитрий Бочков и ветераны труда. Дмитрий Бочков подчеркнул, что профсоюзный билет - не просто документ, подтверждающий членство в организации, а символ готовности защищать интересы коллектива и участвовать в общественной жизни. "Защита трудовых прав и социально-экономических интересов учащейся молодежи - важная часть нашей работы. Кроме того, республиканский комитет ежегодно назначает 20 именных профсоюзных стипендий учащимся колледжа, которые демонстрируют успехи в учебе и активно участвуют в общественной жизни. А для выявления талантов и реализации идей нами организован республиканский конкурс профсоюзных инициатив "Время конкретных дел". Наша цель - создать все условия, чтобы молодые люди уверенно входили в профессию и чувствовали надежное плечо профсоюза", - отметил он.





В завершение встречи ветераны оставили молодому поколению напутствия на символичном "Дереве пожеланий". На ярких листочках они написали пожелания любить свое дело, уверенно идти вперед, беречь мир и согласие на родной земле, уважать коллег и хранить верность традициям.-0-