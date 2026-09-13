Световое шоу воды. Обновленный фонтан запустили на площади Ленина в Гомеле





Реконструкцию одного из любимых горожанами объектов выполнила специальная бригада предприятия "Гомельводоканал". "Для выполнения намеченных работ изначально слили воду из двух чаш. Затем проложили новые трубы и надежно укрепили подводные светильники с разноцветными линзами. Автоматическая система подсветки прошла тестирование и работает без сбоев. Яркий водно-световой акцент площади стал еще одним местом притяжения горожан и поводом для гордости", - отметили в горисполкоме.





Игра водных струй и света создает настоящее шоу, которое привлекает внимание горожан и гостей Гомеля. Областной центр зачастую называют городом фонтанов, его жители с удовольствием проводят время у этих урбанистических оазисов в разных районах. Здесь обычно рождаются новые традиции, назначают встречи и признаются в любви, в том числе родному городу.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный фонтан на площади Ленина в Гомеле стал одним из подарков ко Дню города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский горисполком.