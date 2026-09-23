"Светом благодарной памяти". В Комарине отпраздновали 83-летие освобождения от фашистских оккупантов 

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия, посвященные 83-й годовщине освобождения первого белорусского населенного пункта страны от немецко-фашистских захватчиков, прошли в горпоселке Комарин Брагинского района, сообщает БЕЛТА.



В память о знаковом событии комаринцы разных поколений и гости горпоселка прошествовали колонной по одной из главных улиц к братской могиле советских воинов и партизан, где состоялась лития о тех, кто освобождал Брагинский район и горпоселок. У мемориала воинам-освободителям состоялся торжественный митинг.



23 сентября 1943 года войсками 13-й армии под командованием генерал-лейтенанта Николая Пухова в ходе Черниговско-Припятской операции был освобожден первый населенный пункт Беларуси - в то время районный центр Полесской области - городской поселок Комарин. Сегодня на митинге напомнили, что утро того, 824-го дня войны было чернее ночи от пыли, дыма и гари. Битва за Днепр стала одной из самых масштабных и кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Только в местной братской могиле советских воинов захоронены сотни человек, шесть из которых - Героев Советского Союза, которые погибли при форсировании Днепра и освобождении Комарина и соседних деревень. Более 20 человек, отличившихся при форсировании Днепра в районе Комарина, были представлены к званию Героя Советского Союза.



Как было отмечено на митинге, в Комарине бережно хранят память о героях: рядом с въездным знаком установлена информация об освобождении горпоселка, в центре - памятник воинам-освободителям, братская могила, где покоятся останки более 900 воинов, стела. На стене Комаринского городского дома культуры появился мурал с изображением двух героев Советского Союза - уроженцев Брагинщины Сергея Степановича Мацапуры и Павла Ивановича Шпетного. Имена героев, освобождавших Комарин, увековечены в названиях улиц - Гречушкина и Павловского.



Тепло поздравили жителей горпоселка с этой датой председатель Брагинского районного Совета депутатов Инна Михаленко и депутат Палаты представителей Национального собрания Жанна Чернявская. Они пожелали всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.



"Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто ценой своей жизни вернул нам свободу и мир. Участников и свидетелей тех огненных событий, к великому сожалению, уже нет рядом с нами, но их патриотизм того поколения остается для нас нравственным и духовным ориентиром. Победа досталась нам нелегкой ценой: в кровопролитном сражении за Комарин погибли сотни советских солдат. Их подвиг - это священная страница истории, которую мы обязаны бережно хранить и передавать из поколения в поколение", - подчеркнула Инна Михаленко.



Депутат также отметила, что сегодня Комарин - развивающийся и цветущий поселок. "Побывав в нем однажды, в него невозможно не влюбиться - есть здесь что-то такое, что делает его самобытным, непохожим на другие населенные пункты. Возможно, свою роль сыграло расположение: он находится на берегу Днепра в окружении лиственных и хвойных деревьев. Возможно, таким его делают и сами жители, создавая особую атмосферу ежедневным созидательным трудом, любовью к родной земле. Здесь живут и работают замечательные, талантливые и сердечные люди - наследники легендарного поколения Победителей. Никогда не роняйте честь и славу ваших отцов, дедов и прадедов", - напутствовала она.



От имени комаринцев юного поколения учащаяся Комаринской средней школы имени П.И. Шпетного Вероника Бельченко заверила, что молодежь сделает все, чтобы сохранить свет благодарной памяти.



В горпоселке, откуда началось победное шествие, "Марш мира по родной земле" совершили и юные миротворцы. Это мероприятие организовало Гомельское областное отделение "Белорусского фонда мира".



К слову, в Комаринской средней школе имени П.И. Шпетного сегодня принимали делегатов школ мира юго-восточного региона. Ребята посетили погранзаставу, высадили памятную аллею, поучаствовали в открытии "Парты героя", посвященной Герою Советского Союза П.И. Шпетному, имя которого носит Комаринская школа. Также в учреждении состоялась диалоговая площадка "Объединяя поколения", где шла речь о сохранении исторической памяти, непрерывности связи поколений, роли женщины в истории и сохранении мира.



Дата 23 сентября 1943 года - знаковая для белорусов, она ознаменована началом освобождения БССР от фашистской оккупации.-0-