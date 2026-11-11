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Светодинамическая елка, каток у фонтана и 28 локаций. Как преобразится Брест к Рождеству и Новому году

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
11 ноября 2026, 14:15

Светодинамическая елка, каток у фонтана и 28 локаций. Как преобразится Брест к Рождеству и Новому году

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте к Рождеству и Новому году засияют елки в 28 локациях. Об этом, отвечая на вопрос корреспондент БЕЛТА, сообщил генеральный директор КУМПП "Брестское городское ЖКХ" Андрей Гашев.

Коммунальные службы стремятся порадовать и удивить брестчан и гостей города. Так, праздничный антураж на площади Ленина сделают абсолютно другим. "Четвертый год подряд стараемся обновлять нашу центральную площадь: дополняем какие-то композиции, усовершенствуем, меняем. В этом году она будет полностью другой. Вокруг фонтана будет проходить каток. Сцена расположится в удобном месте, не препятствующем движению пешеходов. Появится новая елка. Раскрывать подробности не буду. Рассчитываем, что по формату в стране таких елок нет. Сверхъестественного ждать не надо, но попробуем удивить", - заинтриговал Андрей Гашев. 

Главная новогодняя елка Бреста изменит не только свой облик, но и местоположение. Ее установят не сбоку, как раньше, а в самом центре главной площади. Конструкция заказана и уже изготовлена. Ожидается, что в высоту она достигнет 24 м. К монтажу коммунальщики планируют приступить в конце ноября. "Формат иллюминации будет отличаться. Это светодинамическая ствольная елка. Будет красиво", - пообещал гендиректор городского ЖКХ. 

Будет совершенно другим и каток на площади Ленина. Его покрытие - из натурального льда. Он сможет работать и при положительных температурах наружного воздуха. Дорожки для катания зальют вокруг фонтана. Рядом установят более 20 световых фигур и фотозон. Открытие катка, предварительно, намечено на 4 декабря.

В целом по городу в преддверии зимних праздников установят не менее 50 различных инсталляций. Ремонтно-восстановительными работами, закупкой гирлянд специалисты занялись еще летом. 

Ярмарочный сезон в Бресте начнется 2 декабря. В этот день покупателей будут ждать торговые ряды на улице Гоголя. Закупиться новогодними украшениями, подарками и сувенирами, искусственными и живыми елками, насладиться атмосферой и подкрепиться угощениями на свежем воздухе на этой локации можно будет до 31 декабря. Вторая ярмарка будет работать на площади Ленина с 4 декабря до 19 января. 

Помимо этого, в парке культуры и отдыха с 11 декабря по 10 января посетителей будет ждать усадьба берестейского Деда Мороза. Площадку обустраивают полным ходом, монтируя конструкции.-0-
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