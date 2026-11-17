



На площади Победы идет установка главной елки города. Металлический прочный каркас традиционно возвышается на 33,5 м. Его украсят сотни маленьких живых деревьев.





"В этом году увеличится длина ленты из пиксельных панно, на которых будут отображаться поздравления для жителей и гостей города. Такая бегущая строка будет спиралью опоясывать елку от основания до самой макушки. Также лесную гостью украсят светодиодные банты, леденцы, снежинки, ажурные коньки, рождественские фонари, светящиеся элементы в виде сердец, ратуши, воздушного шара и новые конструкции - мандарины с бенгальскими огнями и свечками", - рассказали в "Горсвете".





Станет более нарядным и городское пространство в целом. На улице Богдана Хмельницкого уже установлена арка-звезда, которая засияет огнями вместе с главной елкой Витебска, а запланировано это на день, когда состоится традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. На улице Ленина установили почти 50 "занавесов" из гирлянд. На улице Гоголя возле облисполкома появились две световые конструкции - дерево знаний и фонтан желаний. В сквере Маяковского за ратушей сегодня засияет лилия из гирлянд. Пешеходную улицу Суворова теперь дополнительно освещает 31 торшер-шар. "Всего по городу будет установлено более 15 светодиодных конструкций в тематике предстоящего зимнего праздника", - отметили на предприятии.





Новогоднее убранство трех городских площадей - Победы, Свободы и Ленина в этом году будет выдержано в едином стиле. Так, на площади Ленина будут установлены искрящиеся зигзаги и развешаны гирлянды, а на площади Свободы по традиции появится пиксельная елка.-0-

17 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Светодиодное панно с бегущей строкой от основания до макушки главной елки, новые украшения в виде мандаринов и 15 световых конструкций в едином стиле на площадях областного центра - как преобразится Витебск к Новому году, корреспонденту БЕЛТА рассказали на госпредприятии "Горсвет".