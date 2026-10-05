Свекла, лук, картофель. Как собирают овощи из борщевого набора аграрии Гомельской области

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уборка овощей для классического борщевого набора активными темпами продолжается в Гомельской области, сообщила БЕЛТА начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Елена Филипович.Как напомнили в управлении, в состав так называемого классического борщевого набора входят свекла, морковь, лук, картофель и капуста.Так, уборка лука в хозяйствах юго-восточного региона - на завершающем этапе. С полей убрано 86% площадей, получено 8,1 тыс. т этого овоща. Продолжается работа по уборке свеклы и моркови, она проведена на более 55% площадей."К завершающей фазе постепенно приближается уборка картофеля. Убрано 1,8 тыс. га, что составляет 69%. Получено 50,9 тыс. т клубнеплодов. Наиболее популярны такие сорта, как "Першацвет", "Лили", "Гала", "Королева Анна", "Вектор", "Манифест", "Бриз", - рассказала Елена Филипович.Также в хозяйствах приступили к уборке капусты. Однако основной объем сбора запланирован на последние даты осени - после середины ноября с наступлением ночных морозов. Тогда поздние сорта капусты лучше хранятся, подчеркнули специалисты.Овощи и фрукты постепенно закладывают в стабилизационные фонды региона для обеспечения ими населения в предстоящий межсезонный период. Для хранения продукции в стабфондах оборудованы склады торговых и сельскохозяйственных организаций.-0-