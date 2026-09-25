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Супруги в Гродно месяцами воровали продукты: ущерб составил 12 тыс. рублей, приговор вынесен

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
25 сентября 2026, 15:58

Супруги в Гродно месяцами воровали продукты: ущерб составил 12 тыс. рублей, приговор вынесен

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно супружеская пара систематически похищала товары из магазина на крупные суммы, суд Ленинского района Гродно постановил приговор. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненский областной суд.

Судом установлено, что обвиняемые с января по апрель 2026 года в одном из магазинов крупной торговой сети неоднократно похищали элитный алкоголь, кофе, кондитерские изделия и другие дорогостоящие товары. При этом они всегда действовали по налаженной и отработанной схеме. При посещении магазина в тележку и корзину набирали различные товары, с которыми направлялись к кассе самообслуживания. Часть товаров оплачивали на платежном терминале банковской картой, а остальное вывозили из магазина без оплаты, прикрыв оплаченными товарами. Всего супруги похитили товаров на общую сумму более 12 тыс. рублей, что является крупным размером.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также наличие на иждивении у обвиняемых малолетнего ребенка.

Приговором суда фигуранты признаны виновными в тайном похищении имущества (краже), совершенном группой лиц в крупном размере. На основании ч.3 ст.205 УК каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 70 базовых величин, что составляет 3150 рублей. Приговор суда не обжалован, не опротестован, вступил в законную силу.-0-
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