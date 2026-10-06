Супертеплицу начали строить в Брестском районе

Разрабатывается концепция развития "Берестья", которая предусматривает не только модернизацию теплиц. В перспективе внимание будет уделено эффективности котлов, дополнительному съему углекислого газа. "Сейчас первый этап модернизации. Больше идет изучение новых технологий и подходов. Когда мы все это оценим, сравним эффективность, тогда следующий этап - более комплексное развитие всего тепличного комбината", - подытожил Григорий Панасюк.-0-





Фото Брестского районного исполнительного комитета

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе начали строить теплицу пятого поколения. Рост растений и другие процессы круглогодично будет отслеживать искусственный интеллект. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Брестского райисполкома Григорий Панасюк.Брестский облисполком в декабре 2025 года в Шанхае заключил с китайскими партнерами соглашение о совместном строительстве теплиц для выращивания овощей. Выбор пал на ОАО "Тепличный комбинат "Берестье" в Брестском районе. Реализация проекта уже вышла в практическую часть."Буквально на днях встречались с фирмой, которая выиграла тендер. Они уже приступили к строительству, вышли на площадку, ведут подготовительные работы. Вышло из Китая оборудование. Ждем поставки, - рассказал Григорий Панасюк. - Подрядчики гарантируют уложиться в сроки. Однако есть опасения в том, как оборудование пройдет границы. Если проблем с этим не будет, то до конца этого года обещают возвести теплицу".Для строительства передовой теплицы отвели 1,6 га. Ее "начинка" будет инновационной. Процессы будет отслеживать в том числе искусственный интеллект, контролировать рост растений, температуру и другие аспекты. "Программное обеспечение будет управлять узлами и смесителями, которые будут обеспечивать растения всеми необходимыми элементами. В то же время ИИ будет управлять досветкой. Это позволит получать максимальный выход с единицы площади, сократит затраты. Надеемся, что благодаря такой инновационной теплице выйдем на совсем иной уровень производства", - отметил председатель Брестского райисполкома. В теплице намерены круглогодично выращивать огурцы и томаты.Как ранее сообщали в Брестском облисполкоме, проект может быть воплощен в три этапа. Первый этап - пробный. При успешном старте, второй этап захватит еще 10 га. Третья стадия - вхождение в свободную экономическую зону "Брест" со строительством еще более масштабных сооружений.