



Госсаннадзор Гомельского района выявил в обращении партию сушеного винограда без косточки. Продукция не соответствовала гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю: в нормируемом количестве продукции обнаружена плесень. Сухофрукт был расфасован в упаковку по 0,5 кг, при этом срок годности - до апреля 2027 года.





По этой же причине возникли вопросы по партии сырого очищенного арахиса, индийского изготовителя. Небезопасная продукция изъята из реализации. Госсаннадзор продолжает работу в этом направлении.-0-

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сухофрукты и орехи с плесенью изъяли из торговли в Гомельской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.