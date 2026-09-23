Судэксперты из Гомеля помогли следствию изъять данные из сломанного телефона подозреваемого в наркообороте

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты из Гомеля починили телефон подозреваемого в наркообороте, чтобы извлечь необходимую для следствия информацию, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.



Подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, психотропов либо их прекурсоров или аналогов был задержан в августе в одном из районов Гомельской области. У мужчины изъяли мобильный телефон, который оказался неисправным.



Следователи назначили экспертизу радиоэлектронных устройств. "Чтобы получить полный доступ к информации, содержащейся во внутренней памяти мобильного телефона, судебные эксперты полностью восстановили работоспособность устройства: заменили шлейф питания и аккумулятор. При анализе извлеченных данных обнаружена и изъята интересующая следствие информация", - подчеркнули в областном управлении ГКСЭ.



Расследование уголовного дела продолжается.-0-