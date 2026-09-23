23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты из Гомеля починили телефон подозреваемого в наркообороте, чтобы извлечь необходимую для следствия информацию, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.
Подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, психотропов либо их прекурсоров или аналогов был задержан в августе в одном из районов Гомельской области. У мужчины изъяли мобильный телефон, который оказался неисправным.
Следователи назначили экспертизу радиоэлектронных устройств. "Чтобы получить полный доступ к информации, содержащейся во внутренней памяти мобильного телефона, судебные эксперты полностью восстановили работоспособность устройства: заменили шлейф питания и аккумулятор. При анализе извлеченных данных обнаружена и изъята интересующая следствие информация", - подчеркнули в областном управлении ГКСЭ.
Расследование уголовного дела продолжается.-0-
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Судэксперты из Гомеля помогли следствию изъять данные из сломанного телефона подозреваемого в наркообороте
23 сентября 2026, 14:03
Судэксперты из Гомеля помогли следствию изъять данные из сломанного телефона подозреваемого в наркообороте
Фото ГКСЭ по Гомельской области
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