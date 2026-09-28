Студотрядовское движение в Минской области в этом году объединило более 5,4 тыс. молодых людей

Подведение итогов третьего трудового семестра и чествование лучших бойцов, командиров, комиссаров, а также нанимателей студенческих отрядов Минской области пройдет в конце ноября 2026 года.-0-





Фото Минского областного комитета ОО "БРСМ"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовское движение в Минской области объединило более 5,4 тыс. молодых людей в 2026 году. По сравнению с прошлым годом число участников в регионе выросло почти на 2 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".С 1 января по 25 сентября этого года в составе студенческих отрядов Минской области отработали 5463 человека. Для сравнения: в 2025 году в студотрядовское движение области были вовлечены 3804 молодых человека в составе 288 отрядов. Как подчеркнули в областном комитете БРСМ, такая устойчивая положительная динамика подтверждает высокую востребованность студотрядов как среди молодежи, так и со стороны работодателей. Список принимающих организаций, готовых предоставлять рабочие места для бойцов, расширяется ежегодно.Большую часть участников студенческих отрядов Минской области составили юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Для них трудовой семестр стал возможностью получить первый официальный трудовой опыт, познакомиться с будущей профессией и приобрести практические навыки работы в коллективе. Традиционно наиболее популярными направлениями в регионе остаются сельскохозяйственный, педагогический, сервисный и экологический профили."Особое значение имело развитие международного взаимодействия. На базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" начал работу белорусско-российский студенческий педагогический отряд, в состав которого вошли представители Минской и Московской областей", - рассказали в комитете.По итогам третьего трудового семестра районами-лидерами по трудоустройству молодежи стали Клецкий (503 человек), Солигорский (496 человек) и Молодечненский (388 человек) районы.