Студенты трех университетов приняли участие в диалоговой площадке с предприятиями Брестской области

В нацпарке в Международном научно-исследовательском центре изучения дикой природы 25-26 сентября прошла международная научно-практическая конференция "Зубр 2026: от возрождения вида к бренду территории". Она является частью "Зубр-феста", который проходит в эти же дни.

В обсуждении приняли участие эксперты, представители четырех предприятий Брестской области и студенты трех университетов: Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, Белорусского государственного университета иностранных языков и Полесского государственного университета.

Диалоговая площадка была разделена на четыре блока - экспертный, презентационный, практический и дискуссионный. В практической части студенты представили свои проекты: текстовые, визуальные и маркетинговые решения для продукции предприятий региона. Организаторы отметили, что задача участников заключалась в разработке рекламных текстов, концепций упаковки и коммуникативного сопровождения для товаров.

"Мы придумали медовый пряник с образами из Беловежской пущи. Это сувенир для тех, кто отправился во вкусное путешествие. Его можно привезти родным как напоминание о регионе. Вторая линейка - набор пирожных с изображением животных, растений, грибов и насекомых из Красной книги. Многие ее не читают, а так дети смогут узнавать информацию о видах. На коробке мы делаем пометки: что за животное, почему оно в Красной книге. Можно добавить QR-коды. Это интересный опыт в лингвомаркетинге", - рассказала студентка филологического факультета БрГУ имени А.С.Пушкина Алина Вечорко.

Молодые люди в проектах совмещали местные бренды с визуальными образами Беловежской пущи. "Нам предложили поучаствовать в "Зубр-фесте", и мы решили попробовать себя в лингвомаркетинге. Разработали макеты подарочной продукции, изучили ассортимент магазина, посмотрели, что актуально. Мы любим творческие проекты и не хотели упускать такую возможность. Приятно, если крупные предприятия заметят наши идеи", - поделилась студентка филологического факультета БрГУ имени А.С.Пушкина Мария Сивак.

Студентка факультета межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета иностранных языков Александра Якубеня представила концепцию сувенирной упаковки пряников. "Идея возникла спонтанно. Преподаватель рассказал о проекте, и в голове сразу сложилась картинка. На коробке изображены ворота Беловежской пущи, а внутри - национальный парк с его животными и лесом", - описала свою идею девушка.

Студенты инженерного факультета ПолесГУ подготовили концепции рекламных проектов для двух предприятий региона. "Мы придумали два продукта с особыми названиями - тушенка "Полесская" и сыр "Пармезан полесский". В команде было шесть человек. Мы сделали буклеты, календарики, разработали дизайн упаковки и два рекламных видеоролика. Мы активно интересуемся деятельностью местных производителей и хотим предложить им свои идеи", - сказала студентка инженерного факультета ПолесГУ Ангелина Шемерей.

Участники отметили, что такие встречи помогают студентам получить реальный опыт взаимодействия с предприятиями, а бизнесу - увидеть свежие идеи молодежи.-0-

26 сентября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Диалоговую площадку "Наука. Образование. Производство. Брендинг территорий, маркетинг и визуальные коммуникации в эпоху локализации" с участием предприятий Брестской области провели 26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща", передает корреспондент БЕЛТА.