Студентка из Новополоцка отдала аферистам более 44 тыс. рублей родительских сбережений

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники запугали студентку из Новополоцка уголовным делом, и она передала им все сбережения родителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.



В начале октября 18-летней студентке минского вуза позвонили в мессенджере. Собеседник представился оператором сотовой связи и предложил продлить договор на сим-карту. Девушка согласилась и сообщила ему адрес электронной почты и пришедший на нее цифровой код. Сразу после этого студентке позвонила лжеспециалист службы безопасности портала "Е-Паслуга". Собеседница сообщила, что у злоумышленников оказались паспортные и банковские данные девушки, зарегистрирован аккаунт и от ее имени террористам переводятся деньги. Студентку предупредили, что за это ей грозит до 25 лет лишения свободы.



Следующими в схему обмана вступили лжепредставители Национального банка и КГБ. Они потребовали собрать все родительские накопления и передать их для "декларирования". Это якобы должно было подтвердить, что деньги были заработаны легально. Своей жертве аферисты строго запретили рассказывать про "спецоперацию" и поставили задачу: каждые 30 минут писать отчет о своих действиях, а также присылать скриншоты переписок с родными и друзьями.



Отправившись домой в Новополоцк, девушка собрала более 44 тыс. рублей родительских сбережений и передала их "агенту КГБ". Ей обещали провести "декларирование", а затем вернуть деньги. Девушка выполнила все указания и ждала возврата средств, однако "кураторы" перестали выходить на связь. Только тогда студентка осознала, что стала жертвой мошенников, рассказала о произошедшем родителям и обратилась в правоохранительные органы.



Новополоцким городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.-0-