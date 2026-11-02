2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При проверке крупной строительной организации Гомельской области выявлены значительные завышения стоимости работ и материалов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Установлено, что в акты выполненных работ при строительстве двух районных объектов подрядчик включил и предъявил к оплате из бюджета ряд невыполненных работ при устройстве бетонного покрытия проездов и площадок. Также к оплате были предъявлены неиспользованные на объектах стройматериалы и материалы, стоимость которых была завышена.
Например, по указанию главного инженера стройорганизации при устройстве площадок вместо предусмотренной проектом дорогостоящей смеси из кирпичной крошки с керамическими гранулами фактически использовали обыкновенный щебень, цена которого в 190 раз ниже.
После проверки подрядчик возвратил в бюджет более 50 тыс. рублей незаконно полученных средств. В отношении главного инженера стройорганизации возбуждено уголовное дело, отметили в КГК.
Проверка продолжается.-0-
Регионы
02 ноября 2026, 17:17
Стройорганизация Гомельской области завышала стоимость работ и материалов. Возбуждено уголовное дело
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