Строительство третьей линии метро в Минске идет по графику - председатель горисполкома

Говоря о метрострое, глава города отметил, что все запланированные работы ведутся в намеченные сроки. "Не надо реагировать на непонятные фейки, которые недавно были, что Мингорисполком переносит на два года и увеличивает сроки строительства метро. Это неправда. Мы работаем по графику, по плану. В 2028 году мы планируем завершить строительство второй очереди третьей линии метро - это от площади Бангалор до улицы Мельникайте со строительством трех станций. Сейчас работа эта ведется", - отметил глава города.