Строительство третьей линии метро в Минске идет по графику - председатель горисполкома

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2028 году планируется завершить строительство второй очереди третьей линии метро в Минске. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1"
в программе "Разговор у Президента" рассказал председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.
Говоря о метрострое, глава города отметил, что все запланированные работы ведутся в намеченные сроки. "Не надо реагировать на непонятные фейки, которые недавно были, что Мингорисполком переносит на два года и увеличивает сроки строительства метро. Это неправда. Мы работаем по графику, по плану. В 2028 году мы планируем завершить строительство второй очереди третьей линии метро - это от площади Бангалор до улицы Мельникайте со строительством трех станций. Сейчас работа эта ведется", - отметил глава города.
Он добавил, что для этого закуплено все необходимое оборудование, которое работает под землей. "Это значительно ускоряет процесс. Мы можем работать параллельно по прокладке тоннелей", - пояснил Владимир Кухарев.
Председатель Мингорисполкома отметил, что также упростились и многие вопросы по выносам сетей.
"Мы активно проектируем и в следующем году планируем начать строительство четвертой линии кольцевой линии метро, которая закольцует все существующие линии и даст возможность значительно улучшить транспортную логистику в рамках метрополитена, принять значительно большее количество пассажиров. Хотя у нас сегодня уже ежедневно более 750 тыс. человек пользуются услугами метрополитена", - сказал Владимир Кухарев.-0-