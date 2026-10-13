Строительство путепровода Колесникова-Тимирязева в Минске вышло на завершающий этап

На объекте задействовано от 45 до 150 человек в зависимости от этапа и вида работ. Возведение путепровода ведется круглосуточно, благоустройство выполняется в продленном режиме без выходных, до 20-21 часа. "Мы построили объект быстро и опередили нормативные сроки. Этому способствовали организация работы в круглосуточном режиме, вахтовый метод и слаженная работа всех подразделений. Ни один проект в городе не смог бы реализоваться без профессионализма и труда строителей", - сказал директор. На объекте задействовано от 45 до 150 человек в зависимости от этапа и вида работ. Возведение путепровода ведется круглосуточно, благоустройство выполняется в продленном режиме без выходных, до 20-21 часа. "Мы построили объект быстро и опередили нормативные сроки. Этому способствовали организация работы в круглосуточном режиме, вахтовый метод и слаженная работа всех подразделений. Ни один проект в городе не смог бы реализоваться без профессионализма и труда строителей", - сказал директор.

По словам директора филиала МСУ-2 ОАО "Мостострой" Сергея Рубчени, при строительстве путепровода используются белорусские материалы. Арматура и бетон произведены в Беларуси. Металл, из которого состоит перильное ограждение, изготавливает ОАО "Мостострой".-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная готовность путепровода Колесникова - Тимирязева составляет около 80-85%. Об этом сообщил директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев во время выездного совещания на объекте строительства, которое прошло под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.Проехать по всей протяженности объекта пока невозможно, до завершения строительства осталось выполнить одно пролетное строение. "Его монтаж планируется закончить 20 октября. Работы по омоноличиванию стыков и балок и монтажу последнего деформационного шва будут идти до 10 ноября. Далее начнется устройство финишных слоев асфальтобетонного покрытия и покрытий тротуаров. Сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий. Съезды с путепровода готовы на 100%. На следующий год останутся сезонные виды работ, включающие покраску и другое", - рассказал Сергей Панев.Путепровод включает 13 опор и 12 пролетных строений. Одиннадцать из них имеют длину 33 м, еще один - 18 м. Он расположен на перекрестке с ул.Тимирязева. Общая длина сооружения составляет около 381 м, ширина - от 41 м до 48 м в местах расширения. Количество полос движения - от трех до пяти в каждом направлении, расширение предусмотрено для организации лево- и правоповоротных съездов на перекрестках. Для пешеходов оборудованы бесступенчатые пандусы, которые облегчают передвижение и позволяют использовать малотоннажную коммунальную технику для содержания сооружения. Один из тротуаров будет предназначен исключительно для пешеходов, а на другой стороне совмещено движение пешеходов и велосипедистов. На территории под путепроводом планируется обустроить временную перехватывающую автостоянку.Следующим объектом станет продление ул.Чюрлениса до Казинца. "Реконструкция затронет участок, где расположен Курасовщинский рынок. В следующем году планируется начать строительство путепровода через железную дорогу от ул.Свислочской до ул.Селицкого. Задача - построить в кратчайшие сроки. Силами, материалами и способами обладаем, сегодня прорабатывается вопрос модернизации наших производств. Уверен, они не подведут, добавят дополнительные линии и обеспечат ту потребность балок, которая нам необходима", - подчеркнул Сергей Панев.