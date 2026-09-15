Строительные отходы, сорняки. КГК выявил нарушения на территории хозяйства Ошмянского района 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гродненской области выявил нарушения на территории сельхозпредприятия Ошмянского района. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.Госконтролеры установили, что на землях хозяйства несанкционированно размещались строительные отходы и пластиковые канистры из-под гербицидов и агрохимикатов, также территория заросла сорной растительностью.После вмешательства КГК собранные отходы пластиковой тары (700 кг) переданы специализированной организации, cкошена сорная растительность. Должностное лицо сельхозпредприятия привлечено к административной ответственности. Также наведен порядок на территории и в помещениях молочно-товарной фермы сельхозпредприятия.-0-