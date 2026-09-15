Госконтролеры установили, что на землях хозяйства несанкционированно размещались строительные отходы и пластиковые канистры из-под гербицидов и агрохимикатов, также территория заросла сорной растительностью.
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15 сентября 2026, 18:03
Строительные отходы, сорняки. КГК выявил нарушения на территории хозяйства Ошмянского района
Фото из архива
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гродненской области выявил нарушения на территории сельхозпредприятия Ошмянского района. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
Госконтролеры установили, что на землях хозяйства несанкционированно размещались строительные отходы и пластиковые канистры из-под гербицидов и агрохимикатов, также территория заросла сорной растительностью.
После вмешательства КГК собранные отходы пластиковой тары (700 кг) переданы специализированной организации, cкошена сорная растительность. Должностное лицо сельхозпредприятия привлечено к административной ответственности. Также наведен порядок на территории и в помещениях молочно-товарной фермы сельхозпредприятия.-0-
Госконтролеры установили, что на землях хозяйства несанкционированно размещались строительные отходы и пластиковые канистры из-под гербицидов и агрохимикатов, также территория заросла сорной растительностью.
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