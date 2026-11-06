Стратегическое партнерство и историческая память. В Могилеве проходит IV Международный форум имени А. А. Громыко

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Стратегическое партнерство двух стран в условиях глобальных перемен, сохранение общей исторической памяти и актуальный опыт советской дипломатии станут ключевыми темами IV Международного научно-экспертного форума имени А. А. Громыко, который проходит 6 ноября в Белорусско-Российском университете, передает корреспондент БЕЛТА.





Мероприятие объединило ведущих политологов, историков и представителей академического сообщества для поиска ответов на вызовы современности. В программе форума - пленарное заседание и тематические сессии, посвященные интеграционным процессам на евразийском пространстве, вопросам международной безопасности и научной дипломатии. Работа форума пройдет по нескольким секциям. Одна из них посвящена 35-летию создания СНГ, другая - ключевым этапам истории советской дипломатии. Отдельный блок обсуждений связан с сохранением общей исторической памяти народов Беларуси и России в контексте 85-летия начала Великой Отечественной войны и героической обороны Могилева.

Ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков подчеркнул: "Тема этого форума - "Беларусь и Россия: стратегическое партнерство в эпоху глобальных перемен". И кому, как не нашему университету, поучаствовать в обсуждении этих вопросов?" По его словам, вуз имеет межгосударственный статус, а объединяющая стратегия образовательных и научных пространств двух стран играет важную роль в проведении таких встреч. А опыт советской дипломатии, направленной на отстаивание национальных интересов при сохранении равноценного партнерства, сейчас как никогда актуален. Ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков подчеркнул: "Тема этого форума - "Беларусь и Россия: стратегическое партнерство в эпоху глобальных перемен". И кому, как не нашему университету, поучаствовать в обсуждении этих вопросов?" По его словам, вуз имеет межгосударственный статус, а объединяющая стратегия образовательных и научных пространств двух стран играет важную роль в проведении таких встреч. А опыт советской дипломатии, направленной на отстаивание национальных интересов при сохранении равноценного партнерства, сейчас как никогда актуален.

Проректор по учебной работе БРУ Наталья Вологина рассказала, что форум расширяет географию участников. "Ежегодно в его работе принимают участие и представители российских национальных славянских университетов, которые имеют статус вузов, университетов двойного подчинения. В этом году к нам приехали представители из Российско-Армянского университета и Российско-Таджикского (Славянского) университета", - поделилась она. Проректор по учебной работе БРУ Наталья Вологина рассказала, что форум расширяет географию участников. "Ежегодно в его работе принимают участие и представители российских национальных славянских университетов, которые имеют статус вузов, университетов двойного подчинения. В этом году к нам приехали представители из Российско-Армянского университета и Российско-Таджикского (Славянского) университета", - поделилась она.





Участие директора Института Европы РАН Алексея Громыко подчеркивает преемственность дипломатической и научной школы. Внук легендарного советского дипломата Андрея Громыко отметил важность живого диалога. "Если не делиться, то ничего не получится: пока люди не научились передавать информацию мысленно на расстоянии, надо встречаться. Дистанционно это, конечно, тоже можно делать, но банальная вещь - личное человеческое общение - ничего не заменит", - убежден Алексей Громыко.