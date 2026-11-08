Столичные правоохранители задержали закладчика интернет-наркошопа

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД задержали 19-летнего жителя столицы, который работал закладчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





После окончания колледжа молодой человек готовился к срочной службе: отправиться в армию он должен был в начале ноября. В конце сентября в интернете он нашел предложение о незаконной подработке и согласился на нее. Установлено, что по заданию кураторов из интернет-магазина он забирал крупные партии наркотиков, фасовал их и размещал в тайниках-закладках в лесных массивах неподалеку от дома. При осмотре квартиры фигуранта и ранее оборудованных им тайников оперативники обнаружили и изъяли не менее 25 г MDMA.





По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-