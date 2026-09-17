"Стояли до конца за родной язык, культуру и традиции". Жительница Зельвы о силе белорусского народа





Так, Диана Короткова живет в Зельве. Перед поездкой в Березу она прочитала о происходившем в застенках концлагеря в Березе-Картузской, каким издевательствам подвергались узники. "Конечно, страшно. Когда читала, как издевались над людьми, в некоторых моментах мороз пробегал по коже. Слава богу, что сейчас мирное небо и нет таких ужасов в нашей стране", - заметила девушка.

Ее поразило, что белорусов угнетали за их убеждения: преданность родному языку, культуре, традициям. "Хочется, чтобы не случилось повторения таких страшных историй. Восхищаюсь этими людьми. Думаю, на их месте, если бы я была в такой ситуации, тоже бы стояла до конца. В таких обстоятельствах нужно обладать выдержкой и силой воли, а в душе быть героем, зная, что, возможно, ждет верная смерть. Для меня такие люди - герои, потому что стояли до конца", - подчеркнула Диана Короткова. Ее поразило, что белорусов угнетали за их убеждения: преданность родному языку, культуре, традициям. "Хочется, чтобы не случилось повторения таких страшных историй. Восхищаюсь этими людьми. Думаю, на их месте, если бы я была в такой ситуации, тоже бы стояла до конца. В таких обстоятельствах нужно обладать выдержкой и силой воли, а в душе быть героем, зная, что, возможно, ждет верная смерть. Для меня такие люди - герои, потому что стояли до конца", - подчеркнула Диана Короткова.

Она с большим уважением относится к узникам концлагеря Береза-Картузская и всем белорусам, стремившимся к единству нации. "Хочется просто постоять, возложить цветы и проникнуться этим местом", - рассказала девушка. Она с большим уважением относится к узникам концлагеря Береза-Картузская и всем белорусам, стремившимся к единству нации. "Хочется просто постоять, возложить цветы и проникнуться этим местом", - рассказала девушка.





Возле мемориала разместили карту Беларуси. Она пронизана белыми нитями, которые связывают области и города, символизируют историю, культуру и память. Есть и черные нити, которые тянутся от каждой области в Березу, где в 1934-1939 годах существовал созданный польскими властями концлагерь. Тем, кто приезжает возложить цветы к обелиску, предлагают сделать узелок на белой нити в знак памяти об этноциде в отношении белорусского народа.-0-





Фото Виолетты Южаковой

17 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березу в День народного единства с самого утра приезжают люди из разных уголков Беларуси. Для города 17 сентября - особая дата. В этот день в 1939 году были освобождены узники концентрационного лагеря Береза-Картузская, которые оказались в жестоких условиях заключения за несогласие с политикой польской власти, передает корреспондент БЕЛТА.