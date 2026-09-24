Сто лет как один миг. Долгожительница из Гомеля поделилась историей своей жизни 

Татьяна родилась в большой и дружной семье в деревне Роги Гомельского района. У нее было несколько братьев и сестер. Родители держали хозяйство, чтобы дети ни в чем не нуждались. По меркам тех лет жили достаточно хорошо, добывали все своим трудом. "Было время - было все у нас: и конь, и коровы", - рассказывает она.В конце 1920-30-х годов в необъятной советской стране проводилась политика по объединению мелких частных крестьянских хозяйств в крупные хозяйства. Коллективизация затронула все регионы. Советская власть в тот период была нацелена на ликвидацию кулачества как класса.Раскулачили и семью Курицких. В коллективные хозяйства забрали всех животных, а также другое имущество - не оставили даже подушек, вспоминает женщина. Люди фактически оказались на грани нищеты. От переживаний серьезно подкосилось здоровье главы семейства. Мужчина ушел из жизни в самом расцвете сил, в 45 лет."Было невозможно тяжело, а без батьки стало еще хуже. Только на Бога была надежда, чтобы Господь нам помог", - вспоминает труженица. Ходили по деревне, нанимались к людям пособлять по хозяйству, полоть огород, убирать навоз за кусок хлеба, жменю крупы и другие продукты. "В нашей деревне не было никаких производств, поэтому нанимались к соседям, чтобы выжить", - говорит она.Дети, и без того привыкшие к тяжелому сельскому труду, вынуждены были помогать маме в обеспечении семьи. Татьяна, несмотря на юные годы, считала своим долгом зарабатывать.Вместо девичьих забав со сверстницами Тане приходилось работать. 14 лет она трудилась на заготовке торфа. Это изнурительный физический труд, но она не жаловалась, а день за днем ходила на работу за километры от дома. Ей надо было не только нарезать торф, но и складывать его в штабеля, чтобы он высох и его не размыло дождем."Тяжелая работа, конечно, но честная. Я всегда старалась, трудилась - никто слова плохого обо мне не скажет", - говорит Татьяна Романовна.А после рабочей смены снова спешила домой, чтобы помочь маме по хозяйству и отнести родным свой заработок - 500 г хлеба. "Самой хотелось хоть кусочек откусить, но несла для всех. Не могла только себе оставить. Хлеб был из такого теста, что комком помещался в ладошках, хоть и полкило весил. Как-то выжили", - говорит Татьяна Романовна.Самые добрые воспоминания из детства связаны с походами в лес за грибами. В лучшие годы набирали полные короба даров природы. Порой и унести не могли, смеется Татьяна Романовна.Гомельский район и сам город Гомель находились под немецко-фашистской оккупацией более 820 дней. Не обошла беда и жителей Рогов."Мой брат Парфен пропал без вести на войне. Мы плакали все, горевали, переживали очень", - говорит Татьяна Романовна, вспоминая тот период. Это главная для нее трагедия того времени. Поэтому она не сразу продолжает рассказ о лишениях и тяготах, которых было немало.Холод, голод, постоянный страх поселились в домах рогинцев. "Не было из чего сварить суп. Картошки не было, не говоря про кусочек мяса. Выживали на гнилушках - собирали оставшуюся в поле негодную картошку, мелкую, подгнившую. И ту запрещали собирать. Летом щавель и лебеда давали навар. А еще за макухой ездили - отходами от подсолнечника. Цеплялись за вагон и на подножке ехали. Так и продержались", - говорит Татьяна Курицкая.Однажды она чуть не попалась фашистам. Удалось спрятаться где-то в уголке на чердаке дома. В тот момент казалось, что стук сердца невозможно ничем приглушить, и этот звук предательски выдаст ее врагу. Спаслась Татьяна, по ее словам, чудом, защитой незримой силы.К слову, именно в военные годы произошла путаница в метриках. Тогда в паспорте девушки вместо 1924 года в графу о рождении была занесена другая дата - 1922-й. Тем самым судьба будто подчеркнула, что Татьяне пришлось повзрослеть досрочно.И после Победы Татьяна Романовна искала и всегда находила для себя дело, благодаря которому могла заработать на продукты. Со свойственным ей трудолюбием она освоила мастерство шитья. Слава портнихи с золотыми руками быстро разошлась по окрестностям. Шила любую одежду: от блуз и платьев до курток и пальто. К ней обращались все от рядового работника до председателя колхоза."Так вы были законодательницей моды в деревне?" - этот вопрос с преломлением на современные реалии вызвал легкую улыбку у мастерицы.Татьяна Романовна всегда была очень скромной, но люди помнят ее доброту и мастерство. А многочисленные вышивки - от салфеток и накидок на подушки до рушников и скатертей - молчаливо и одновременно красноречиво демонстрируют бесконечные часы труда, проведенные с иголкой и нитками. Умела она и ткать, и делать очень аккуратные вязанные вещи - с душой. Многие из этих работ в семье сейчас хранят как наследие.Именно в тот период Татьяна Романовна могла позволить себе больше, чем когда-либо. По крайней мере хлеб с маслом на столе всегда был. Скромная по характеру и бережливая из-за жизненных обстоятельств, она старалась отложить что-то на будущее, никогда не роскошествовала.Со временем сестры и браться разлетелись из родительского гнезда, а Татьяна осталась хранительницей отчего дома, за целостность порой приходилось бороться: деревянное строение за годы довольно сильно прохудилось. Так, чтобы залатать крышу, молодая ходила на болото за камышом. Этот день едва не стал для нее последним в жизни - она провалилась в трясину, чудом выбралась.В конце 1980-х годов дом, с которым было связано столько разных воспоминаний, сгорел. Строение не подлежало восстановлению.Татьяна перебралась в Гомель, устроилась рабочей на "Гомсельмаш". Ее трудовая биография и тогда велась непрерывно. После смены в цехе Татьяна торопилась в заводское общежитие, где подрабатывала уборкой. Работала до глубокой пенсии.Женщину ценили в городе и вспоминали добрым словом в Рогах. "Очень приятно было через много лет, возвращаясь в деревню на светлый праздник Радуницы, слышать от земляков приятные слова", - признается мастерица. "Наша Романовна" - именно так при встрече называли ее благодарные односельчане.Статная, стройная, высокая красавица не раз приковывала взгляды местных парней. И предложения руки и сердца поступали. Однако отвечать согласием она не торопилась. И сейчас говорит, мол, некогда было свадьбы гулять, работы было полно. Вся ее жизнь - труд. Иначе просто не могла.Многочисленные племянники и крестники любили забегать к тете Тане. Она всегда находила, чем угостить детвору. Сад был небольшой, но сочные яблоки и сливы являлись настоящим подарком для ребятни. А особым изыском по сельским меркам был насыщенный кисель из ягод.Такими воспоминаниями поделилась крестная дочь и двоюродная племянница Татьяны Романовны, а вместе с тем единомышленница, подруга и самый близкий человек, скрасивший почтенный этап ее жизни, - Татьяна Лис. Когда Романовне стало тяжелее справляться с хозяйством и обслуживать печное отопление, именно она пригласила женщину к себе домой.Энергичная по натуре Татьяна Романовна не была намерена так просто сдаваться возрасту. Она с радостью помогала по дому и участку своей названной дочери. И теперь благодаря тандему хозяюшек двор утопает в цветах.К слову, Татьяна Лис хранит и многие другие семейные истории: женщины не один час провели в разговорах и воспоминаниях за рукоделием. А из работ крестной она собрала настоящую домашнюю экспозицию."Мы детьми наблюдали, как работали ткачихи, - это просто что-то необыкновенное. Большой станок стоял в старом доме в Рогах, он был до самого потолка", - вспоминает и младшая Татьяна.Вышитые рушники с ажурной обвязкой крючком по краю - на почетном месте в одной из комнат. Самотканые покрывала и узорные накидки на подушки - на кровати. По мнению Татьяны Лис, эти вещи не имеют цены, они дороги сами по себе. В них - не только труд, но и частичка души Романовны.В своем элегантном возрасте Татьяна Романовна не жалуется на судьбу, она несет все тот же внутренний свет. Для самой нее источником жизненной силы всегда была и остается вера в Бога и истинные христианские ценности. Каждый праздник, каждый свободный момент проводила она в храме святителя Николая Чудотворца в соседней деревне Старая Белица. Это уникальный памятник деревянного зодчества, один из старейших сохранившихся храмов региона.В этом намоленном месте Татьяна Романовна отдыхала душой. Наизусть знала тексты многочисленных молитв. Она пела на клиросе, помогала с убранством - вышивала рушники, ткала покрывала, и даже шила облачения для священнослужителей. В этом небольшом, но таком уютном храме была ее вторая семья: прослуживший там более 30 лет протоиерей Владимир с матушкой Любовью.И сейчас каждое утро Татьяна Романовна просыпается с Богом в сердце, а перед сном и в течение дня прочтет про себя "Отче наш" или напоет псалмы по памяти.Несмотря на тяготы и лишения, Татьяна Романовна сохранила силу духа, радость к жизни, философски относится к трудностям, по народной традиции отправляя все невзгоды "на болото или сухой лес".Молодым людям желает жить по законам совести и по справедливости, всегда с милосердием и добром относиться к тем, кто рядом. "В любой ситуации важно оставаться человеком", - дает завет долгожительница.Единственное, о чем сожалеет умудренная жизнью женщина, что сил уже не столько, как раньше, да и из памяти многое стерлось. "Всего за сто лет не упомнишь", - улыбается она. "Если бы вы зашли в гости года три-четыре назад, я бы больше всего вспомнила, еще и по саду провела бы", - говорит Татьяна Романовна.Каждое утро она встает с благодарностью судьбе и Богу за свой путь, за силы, которые позволили преодолеть все препятствия, за людей, которые ее окружали и рядом сейчас, за добрые слова, которые звучат в ее адрес и сегодня. "Дал мне Господь такую жизнь долгую. Я столько лет прожила. Слава Богу за все и особенно за Таню мою. Она за мной, как за матерью родной, смотрит", - заключает Татьяна Романовна.Фото из семейного архива,БЕЛТА.-0-