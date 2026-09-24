Сто лет как один миг. Долгожительница из Гомеля поделилась историей своей жизни 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:25 Что делать при контакте с животным, больным бешенством, рассказала специалист Общество
17:19 "Жилье - вопрос первостепенного значения". В Воложине возводят три арендных дома для востребованных специалистов Регионы
17:18 Противоаварийные учения прошли на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь Регионы
17:13 На республиканский конкурс инновационных проектов подана 271 заявка  Общество
17:12 Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного Общество
16:56 СК: выявлены факты вербовки белорусов для совершения терактов на объектах инфраструктуры  Общество
16:51 Конкурс "Учитель года Беларуси" служит мощным импульсом для развития системы образования - Кадлубай Общество
16:43 Сто лет как один миг. Долгожительница из Гомеля поделилась историей своей жизни  Регионы
16:29 С комфортом по бетонке. После реконструкции открыли участок дороги М10 в Речицком районе Общество
16:25 В Чаусском районе с нарушением хранили зерно в хозяйстве, вмешался КГК  Регионы
16:22 Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич  Экономика
16:11 Работу для людей пенсионного возраста и с инвалидностью предложат на ярмарке вакансий в Гродно  Регионы
16:03 Сколько иностранцев посещает Беларусь? Белстат представил обзор ко Всемирному дню туризма Общество
15:58 Экономические потери Европы от летней жары оценили в 113 млрд евро В мире
15:57 Помощь в подготовке тренировочных программ. Ирина Малеваная о роли ИИ в спорте Спорт
15:56 В Литве ожидают значительного подорожания отопления в предстоящем сезоне  В мире
15:48 В Бресте около 1,2 тыс. школьников отработали учебную эвакуацию Регионы
15:47 Новая жизнь общежития. Новоселье после ремонта отметили в Кореличах 64 семьи Регионы
15:41 Уникальный формат связи власти и общества. Почему у населения растет доверие к ВНС?  Общество
15:34 В Минске наградили победителей конкурса систем самоконтроля за качеством образования Общество
15:26 Строительство комплексов, внедрение инноваций. Какие задачи стоят перед отраслью сельского хозяйства Беларуси Экономика
15:25 Трамп назвал вопрос ИИ одним из центральных на встрече с Си Цзиньпином В мире
15:24 Делаем запасы на зиму. Что и по какой цене предлагают покупателям на осенних ярмарках?  Общество
15:21 Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий  Экономика
15:20 Лучшего воспитателя оздоровительного лагеря назовут в "Зубренке" 20 октября Общество
15:19 Отношения с Рязанской областью находятся в фазе активного поступательного развития - "Белгоспищепром" Экономика
15:15 Где чаще всего отдыхают белорусы? Белстат назвал топ-5 стран Общество
15:14 Мининформ Беларуси осудил решение Латвии ограничить распространение "Радио Беларусь"  Общество
15:13 Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении  Экономика
15:13 От поставок к совместным проектам: как Беларусь и Россия развивают кооперацию в животноводстве Экономика
Все новости
Все новости

Сто лет как один миг. Долгожительница из Гомеля поделилась историей своей жизни 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
24 сентября 2026, 16:43

Сто лет как один миг. Долгожительница из Гомеля поделилась историей своей жизни 

Новости темы "Год белорусской женщины"
Как сохранить репродуктивное здоровье в молодости, рассказала врач на женском форуме в Минске 
Кочанова: женская сила - в инициативности, единстве и готовности помогать друг другу 
Татьяна Курицкая этим летом отметила 104-й день рождения. Правда, это только по паспорту: два года долгожительнице "добавила" ошибка в документе. Однако испытаний и тягот в жизни Татьяны в любом случае хватило бы на несколько человек. На ее веку были и удар коллективизации, и боль Великой Отечественной войны, и тяжкий труд послевоенных лет, и нестабильность перестройки, и экономический шторм 1990-х годов. Татьяна Романовна в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала о своей жизни, об испытаниях на исторических виражах и уроках судьбы.

"Не оставили даже подушек"

Татьяна родилась в большой и дружной семье в деревне Роги Гомельского района. У нее было несколько братьев и сестер. Родители держали хозяйство, чтобы дети ни в чем не нуждались. По меркам тех лет жили достаточно хорошо, добывали все своим трудом. "Было время - было все у нас: и конь, и коровы", - рассказывает она.

В конце 1920-30-х годов в необъятной советской стране проводилась политика по объединению мелких частных крестьянских хозяйств в крупные хозяйства. Коллективизация затронула все регионы. Советская власть в тот период была нацелена на ликвидацию кулачества как класса.
Раскулачили и семью Курицких. В коллективные хозяйства забрали всех животных, а также другое имущество - не оставили даже подушек, вспоминает женщина. Люди фактически оказались на грани нищеты. От переживаний серьезно подкосилось здоровье главы семейства. Мужчина ушел из жизни в самом расцвете сил, в 45 лет.

"Было невозможно тяжело, а без батьки стало еще хуже. Только на Бога была надежда, чтобы Господь нам помог", - вспоминает труженица. Ходили по деревне, нанимались к людям пособлять по хозяйству, полоть огород, убирать навоз за кусок хлеба, жменю крупы и другие продукты. "В нашей деревне не было никаких производств, поэтому нанимались к соседям, чтобы выжить", - говорит она.

Дети, и без того привыкшие к тяжелому сельскому труду, вынуждены были помогать маме в обеспечении семьи. Татьяна, несмотря на юные годы, считала своим долгом зарабатывать. 

Работа, работа и еще раз работа 

Вместо девичьих забав со сверстницами Тане приходилось работать. 14 лет она трудилась на заготовке торфа. Это изнурительный физический труд, но она не жаловалась, а день за днем ходила на работу за километры от дома. Ей надо было не только нарезать торф, но и складывать его в штабеля, чтобы он высох и его не размыло дождем.

"Тяжелая работа, конечно, но честная. Я всегда старалась, трудилась - никто слова плохого обо мне не скажет", - говорит Татьяна Романовна. 

А после рабочей смены снова спешила домой, чтобы помочь маме по хозяйству и отнести родным свой заработок - 500 г хлеба. "Самой хотелось хоть кусочек откусить, но несла для всех. Не могла только себе оставить. Хлеб был из такого теста, что комком помещался в ладошках, хоть и полкило весил. Как-то выжили", - говорит Татьяна Романовна.

Самые добрые воспоминания из детства связаны с походами в лес за грибами. В лучшие годы набирали полные короба даров природы. Порой и унести не могли, смеется Татьяна Романовна. 

Испытания войной

Гомельский район и сам город Гомель находились под немецко-фашистской оккупацией более 820 дней. Не обошла беда и жителей Рогов. 

"Мой брат Парфен пропал без вести на войне. Мы плакали все, горевали, переживали очень", - говорит Татьяна Романовна, вспоминая тот период. Это главная для нее трагедия того времени. Поэтому она не сразу продолжает рассказ о лишениях и тяготах, которых было немало.

Холод, голод, постоянный страх поселились в домах рогинцев. "Не было из чего сварить суп. Картошки не было, не говоря про кусочек мяса. Выживали на гнилушках - собирали оставшуюся в поле негодную картошку, мелкую, подгнившую. И ту запрещали собирать. Летом щавель и лебеда давали навар. А еще за макухой ездили - отходами от подсолнечника. Цеплялись за вагон и на подножке ехали. Так и продержались", - говорит Татьяна Курицкая.

Однажды она чуть не попалась фашистам. Удалось спрятаться где-то в уголке на чердаке дома. В тот момент казалось, что стук сердца невозможно ничем приглушить, и этот звук предательски выдаст ее врагу. Спаслась Татьяна, по ее словам, чудом, защитой незримой силы.

К слову, именно в военные годы произошла путаница в метриках. Тогда в паспорте девушки вместо 1924 года в графу о рождении была занесена другая дата - 1922-й. Тем самым судьба будто подчеркнула, что Татьяне пришлось повзрослеть досрочно.

Мастерица на все руки

И после Победы Татьяна Романовна искала и всегда находила для себя дело, благодаря которому могла заработать на продукты. Со свойственным ей трудолюбием она освоила мастерство шитья. Слава портнихи с золотыми руками быстро разошлась по окрестностям. Шила любую одежду: от блуз и платьев до курток и пальто. К ней обращались все от рядового работника до председателя колхоза. 

"Так вы были законодательницей моды в деревне?" - этот вопрос с преломлением на современные реалии вызвал легкую улыбку у мастерицы.
Татьяна Романовна всегда была очень скромной, но люди помнят ее доброту и мастерство. А многочисленные вышивки - от салфеток и накидок на подушки до рушников и скатертей - молчаливо и одновременно красноречиво демонстрируют бесконечные часы труда, проведенные с иголкой и нитками. Умела она и ткать, и делать очень аккуратные вязанные вещи - с душой. Многие из этих работ в семье сейчас хранят как наследие.

Именно в тот период Татьяна Романовна могла позволить себе больше, чем когда-либо. По крайней мере хлеб с маслом на столе всегда был. Скромная по характеру и бережливая из-за жизненных обстоятельств, она старалась отложить что-то на будущее, никогда не роскошествовала.

Городская прописка

Со временем сестры и браться разлетелись из родительского гнезда, а Татьяна осталась хранительницей отчего дома, за целостность порой приходилось бороться: деревянное строение за годы довольно сильно прохудилось. Так, чтобы залатать крышу, молодая ходила на болото за камышом. Этот день едва не стал для нее последним в жизни - она провалилась в трясину, чудом выбралась.

В конце 1980-х годов дом, с которым было связано столько разных воспоминаний, сгорел. Строение не подлежало восстановлению.
Татьяна перебралась в Гомель, устроилась рабочей на "Гомсельмаш". Ее трудовая биография и тогда велась непрерывно. После смены в цехе Татьяна торопилась в заводское общежитие, где подрабатывала уборкой. Работала до глубокой пенсии.

Женщину ценили в городе и вспоминали добрым словом в Рогах. "Очень приятно было через много лет, возвращаясь в деревню на светлый праздник Радуницы, слышать от земляков приятные слова", - признается мастерица. "Наша Романовна" - именно так при встрече называли ее благодарные односельчане.

Никогда не была одинокой

Статная, стройная, высокая красавица не раз приковывала взгляды местных парней. И предложения руки и сердца поступали. Однако отвечать согласием она не торопилась. И сейчас говорит, мол, некогда было свадьбы гулять, работы было полно. Вся ее жизнь - труд. Иначе просто не могла.

Многочисленные племянники и крестники любили забегать к тете Тане. Она всегда находила, чем угостить детвору. Сад был небольшой, но сочные яблоки и сливы являлись настоящим подарком для ребятни. А особым изыском по сельским меркам был насыщенный кисель из ягод.

Такими воспоминаниями поделилась крестная дочь и двоюродная племянница Татьяны Романовны, а вместе с тем единомышленница, подруга и самый близкий человек, скрасивший почтенный этап ее жизни, - Татьяна Лис. Когда Романовне стало тяжелее справляться с хозяйством и обслуживать печное отопление, именно она пригласила женщину к себе домой.  

Энергичная по натуре Татьяна Романовна не была намерена так просто сдаваться возрасту. Она с радостью помогала по дому и участку своей названной дочери. И теперь благодаря тандему хозяюшек двор утопает в цветах. 

К слову, Татьяна Лис хранит и многие другие семейные истории: женщины не один час провели в разговорах и воспоминаниях за рукоделием. А из работ крестной она собрала настоящую домашнюю экспозицию. 

"Мы детьми наблюдали, как работали ткачихи, - это просто что-то необыкновенное. Большой станок стоял в старом доме в Рогах, он был до самого потолка", - вспоминает и младшая Татьяна.

Вышитые рушники с ажурной обвязкой крючком по краю - на почетном месте в одной из комнат. Самотканые покрывала и узорные накидки на подушки - на кровати. По мнению Татьяны Лис, эти вещи не имеют цены, они дороги сами по себе. В них - не только труд, но и частичка души Романовны.  

Источник силы

В своем элегантном возрасте Татьяна Романовна не жалуется на судьбу, она несет все тот же внутренний свет. Для самой нее источником жизненной силы всегда была и остается вера в Бога и истинные христианские ценности. Каждый праздник, каждый свободный момент проводила она в храме святителя Николая Чудотворца в соседней деревне Старая Белица. Это уникальный памятник деревянного зодчества, один из старейших сохранившихся храмов региона.

В этом намоленном месте Татьяна Романовна отдыхала душой. Наизусть знала тексты многочисленных молитв. Она пела на клиросе, помогала с убранством - вышивала рушники, ткала покрывала, и даже шила облачения для священнослужителей. В этом небольшом, но таком уютном храме была ее вторая семья: прослуживший там более 30 лет протоиерей Владимир с матушкой Любовью.

И сейчас каждое утро Татьяна Романовна просыпается с Богом в сердце, а перед сном и в течение дня прочтет про себя "Отче наш" или напоет псалмы по памяти.

Жизненные заповеди от долгожительницы

Несмотря на тяготы и лишения, Татьяна Романовна сохранила силу духа, радость к жизни, философски относится к трудностям, по народной традиции отправляя все невзгоды "на болото или сухой лес". 

Молодым людям желает жить по законам совести и по справедливости, всегда с милосердием и добром относиться к тем, кто рядом. "В любой ситуации важно оставаться человеком", - дает завет долгожительница.

Единственное, о чем сожалеет умудренная жизнью женщина, что сил уже не столько, как раньше, да и из памяти многое стерлось. "Всего за сто лет не упомнишь", - улыбается она. "Если бы вы зашли в гости года три-четыре назад, я бы больше всего вспомнила, еще и по саду провела бы", - говорит Татьяна Романовна.

Каждое утро она встает с благодарностью судьбе и Богу за свой путь, за силы, которые позволили преодолеть все препятствия, за людей, которые ее окружали и рядом сейчас, за добрые слова, которые звучат в ее адрес и сегодня. "Дал мне Господь такую жизнь долгую. Я столько лет прожила. Слава Богу за все и особенно за Таню мою. Она за мной, как за матерью родной, смотрит", - заключает Татьяна Романовна.

Фото из семейного архива,
БЕЛТА.-0- 
Теги
Гомель репортаж
Новости рубрики Регионы
"Жилье - вопрос первостепенного значения". В Воложине возводят три арендных дома для востребованных специалистов
Фото Генеральной прокуратуры Противоаварийные учения прошли на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь
Фото КГК В Чаусском районе с нарушением хранили зерно в хозяйстве, вмешался КГК 
Фото из архива Работу для людей пенсионного возраста и с инвалидностью предложат на ярмарке вакансий в Гродно 
В Бресте около 1,2 тыс. школьников отработали учебную эвакуацию
Новая жизнь общежития. Новоселье после ремонта отметили в Кореличах 64 семьи
  • Главная
  • Сто лет как один миг. Долгожительница из Гомеля поделилась историей своей жизни 
    • Главное
    Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики
    Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе 
    Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании 
    Уникальный формат связи власти и общества. Почему у населения растет доверие к ВНС? 
    Топ-новости
    Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана
    Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк
    Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 
    Взвешенный подход и пресечение злоупотреблений. ВС даст разъяснения по разрешению споров в сфере аренды
    Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного
    Чеботарь: рост инвестиционной активности - ключ к сбалансированному развитию регионов
    Мининформ Беларуси осудил решение Латвии ограничить распространение "Радио Беларусь" 
    Таможенная граница становится технологичнее. В Бресте выработали подходы к упрощению процедур в ЕАЭС
    Строительство комплексов, внедрение инноваций. Какие задачи стоят перед отраслью сельского хозяйства Беларуси
    "Жилье - вопрос первостепенного значения". В Воложине возводят три арендных дома для востребованных специалистов
    СК: выявлены факты вербовки белорусов для совершения терактов на объектах инфраструктуры 
    В Витебской области начался отопительный период
    Конкурс "Учитель года Беларуси" служит мощным импульсом для развития системы образования - Кадлубай
    Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении 
    Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий 
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.