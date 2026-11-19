Награждение победительниц прошло в рамках Белорусской недели предпринимательства - 2026. Пул из более чем 200 мероприятий охватывает все регионы страны. Мероприятия объединяют представителей органов власти, бизнеса, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, образовательных учреждений и инициативных граждан. Завершится Белорусская неделя предпринимательства чествованием победителей национального конкурса "Предприниматель года".-0-

Фото Николая Петрова

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительниц конкурса на лучшие бизнес-идею и бизнес-проект "БизнесМАМА" наградил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, передает корреспондент БЕЛТА.Цель конкурса - популяризация предпринимательской деятельности белорусок, поддержка проектов, направленных на развитие женского бизнеса, содействие формированию у женщин необходимых компетенций и знаний для организации собственного дела. Конкурс проводился среди женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. "Этот конкурс - уже добрая традиция и один из этапов нашей работы по поддержке женского предпринимательства. Поступило 26 заявок, были очень интересные проекты: и производственные, и в сфере услуг, и в индустрии красоты", - отметил Иван Вежновец.По его словам, было сложно выставлять баллы, поскольку каждый проект имел свою изюминку. Первый замминистра выразил надежду, что представленные бизнес-идеи воплотятся в жизнь, и дополнил, что участницы конкурса развивают свои идеи, совмещая это с ролью хозяйки и хранительницы очага.Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская поблагодарила Министерство экономики за поддержку проекта и участниц конкурса. "Приятно видеть, что молодые женщины идут в бизнес, несмотря на такой риск. Бизнес - это ответственность за свой участок работы, а также за всю команду", - сказала она.Мама двоих детей Александра Лапытько представила на конкурсе проект с цветочной фермой, которая действует уже пять лет. На ферме выращивают сезонные цветы и продают их флористам и цветочным магазинам. Вся продукция подстроена под белорусский климат. "Очень рада, что поучаствовала в этом конкурсе. Когда ты мама, очень сильно распыляешься: дети, сады, болезни - целая куча дел. Но до материнства я тоже была человеком со своими идеями, мыслями и мечтами. Конкурс помогает собрать все идеи и осознать собственные достижения, - добавила она. - В таких конкурсах стоит участвовать всегда, даже если нет цели победить. Тем более в Беларуси очень хорошая среда для развития женского предпринимательства".Индивидуальный предприниматель и мама двоих детей Дарья Жоровина воплощает в жизнь социально-экологический проект по переработке пластика. "Основная идея - переработка отходов в бижутерию, предметы декора, интерьера и с дальнейшим масштабированием производства в более крупное. Также есть в планах производство накладок для детских протезов", - рассказала она.Она узнала о конкурсе "БизнесМАМА" в прошлом году, но не успела подать заявку. В этом году все получилось, но нужно было определиться с выбором проекта. "Я как мама в декрете часто обращаю внимание на то, что дома скапливается много пластика - крышки, бутылки. И почему бы это не использовать в полезных целях? Так и пришла в голову эта бизнес-идея, - отметила она. - Признание на уровне таких серьезных экспертов, как Министерство экономики, дает уверенность в том, что ты идешь в нужном направлении".Елена Скрицкая, мама троих детей, представила проект интерактивной развлекательно-образовательной платформы для проведения патриотических, культурно-просветительских и командообразующих мероприятий с использованием отечественного интерактивного оборудования. "У нас с супругом несколько лет была идея реализации развлекательной интерактивной программы для детей и взрослых. Конкурс "БизнесМАМА" стал тем шансом, когда мы смогли проработать идею", - поделилась она.По ее мнению, подобные инициативы очень важны для мам, которые иногда могут потерять себя за стеной домашней рутины и забыть о собственном росте и развитии.