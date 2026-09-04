Ставка на высокую добавленную стоимость: в Шкловском районе модернизировали цех переработки птицы





"Сегодня экономический рост все чаще зависит не от того, сколько мы произвели, а от того, насколько глубоко мы это переработали. Эта тенденция уже перестала быть абстрактной теорией экономистов - она обретает вполне конкретные очертания в виде новых линий, станков и логистических маршрутов. Один из свежих примеров - ОАО "Александрийское", которое реализовало при поддержке Банка развития инвестиционный проект по модернизации цеха по убою и переработке птицы. Его целью является масштабное обновление основных производственных фондов и кардинальное увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - рассказали в банке.





В результате устаревшее оборудование заменено на современное мощностью 3 тыс. бройлеров в час. Годовая производительность обновленного цеха убоя оценивается в 12,7 тыс. т мяса птицы при односменном режиме работы. Автоматизация конвейерных линий обеспечила полную технологическую непрерывность и непрерывность контроля качества на всех этапах - от приемки и ветеринарно-санитарной экспертизы до воздушно-капельного охлаждения, разделки и глубокой заморозки.





Ключевым экономическим эффектом проекта станет кардинальная перестройка ассортиментной матрицы в пользу глубокой разделки. Если в 2024 году доля разделки составляла 11% от убойного веса, то благодаря новому оборудованию этот показатель достигнет 56% к 2027 году. В натуральном выражении объем производства разделанной продукции увеличится с 712 т в 2024 году до 4 тыс. т к 2027 году, обеспечив чистый прирост более чем на 3 тыс. т в год. Вдобавок к этому увеличение глубины переработки даст дополнительно 1,3 тыс. т мяса механической обвалки в год.





Изменение структуры производства напрямую укрепит экспортные позиции хозяйства и повысит его финансовую устойчивость. Доля реализации разделки из мяса птицы за рубеж вырастет до 45% к 2027 году, достигнув более 1,8 тыс. т.





Начальник Могилевского филиала Банка развития Владимир Янковский подчеркнул системную значимость подобных инициатив для национальной экономики. "Поддержка производственного сектора выступает не просто инструментом финансирования предприятий, а действующим механизмом реализации государственных задач. Реализуя подобные проекты, региональный агробизнес обеспечивает потребителей качественными отечественными продуктами питания и превращает выделенные инвестиционные ресурсы в конкретный и измеримый экономический эффект на местах", - сказал он, комментируя завершение реализации инвестпроекта.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе модернизировали цех по убою и переработке птицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка развития.