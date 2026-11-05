Спрятала 50 тыс. рублей в мусорке. Брестчанка поверила кибермошенникам, но деньги удалось вернуть

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.





В октябре 65-летней жительнице Бреста в мессенджере позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился работником организации по обслуживанию электросчетчиков и предложил произвести замену. Спустя время женщине позвонил якобы сотрудник Комитета государственного контроля. Он рассказал, что пенсионерка подозревается в спонсировании экстремистской деятельности. Угрожал привлечь женщину и ее близких к уголовной ответственности, конфисковать имущество. Брестчанка по указанию киберпреступников собрала все сбережения и отнесла более 50 тыс. рублей в мусорную урну в оговоренном месте. Спрятанные деньги забрала девушка-курьер.





Поведение пенсионерки привлекло внимание сестры, которая сообщила в правоохранительные органы о возможных преступных действиях в отношении родственницы.





Была установлена личность и местонахождение курьера. Ей оказалась 19-летняя жительница Брестского района. Девушка отвезла пакет с деньгами в Минск. Во время допроса она рассказала следователю, что ей ранее позвонили в мессенджере и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники обвинили девушку в спонсировании терроризма. Для того чтобы избежать "уголовной ответственности", нужно было отвезти посылку из Бреста в столицу, что она и сделала.





Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников милиции удалось предотвратить перевод денег и вернуть потерпевшей похищенные сбережения. Расследование уголовного дела продолжается.-0-