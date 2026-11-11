Спорт вместо правонарушений. В Витебской области проходит профилактическая спартакиада для трудных подростков

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на базе Первомайского отдела Департамента охраны МВД проходит областная профилактическая спартакиада для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, передает корреспондент БЕЛТА.



100 участников показывают свои возможности в спортивной эстафете, пулевой стрельбе из пневматической винтовки, принимают участие в мастер-классе по самообороне и рукопашному бою. Также для них будет организован просмотр профилактического фильма.



Олег Самсонович из Браслава учится в средней школе №1, около 5 лет увлекался боксом, играет с друзьями в баскетбол, посещает тренажерный зал. "Занятия спортом способствуют не только физическому, но и духовному развитию, поднимают настроение, снимают стресс", - отметил парень, который собирается поступать в Академию МВД.



Учащийся школы №21 Витебска Егор Болваненко тоже давно дружит со спортом: три года он посвятил тхэквондо и выступал на различных соревнованиях, пробовал себя в тяжелой атлетике и смешанных единоборствах. Свое будущее планирует связать с военной службой.



Витебский областной комитет БРСМ, который является организатором спартакиады, постоянно уделяет внимание подросткам с непростой биографией. "В этом году мы активно вовлекали их в студотряды: более трехсот подростков получили работу. Кроме того, в районах регулярно проходят семейные акции, где родители и дети вместе занимаются спортом. Развиваем и волонтерство: ребята помогают пожилым, ухаживают за животными, благоустраивают памятники", - рассказала заведующая отделом Витебского областного комитета БРСМ Ирина Алюшина.



Как сообщил начальник отделения организации работы инспекции по делам несовершеннолетних УОПП МОБ УВД Витебского облисполкома Дмитрий Прудников, в инспекциях региона состоит более тысячи несовершеннолетних, в отношении которых органы внутренних дел проводят индивидуально-профилактическую работу. Чаще всего дети совершают противоправные поступки, связанные с нарушением административного законодательства. Самые распространенные - распитие спиртных напитков, мелкие хищения и хулиганства. Однако есть и те, кто совершает уголовно наказуемые преступления, а также подозреваемые в их совершении.



По словам Дмитрия Прудникова, число детей на профучете остается прежним. Однако за первые 10 месяцев этого года подростковая преступность снизилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это общая заслуга - не только милиции, но и всех субъектов профилактики: педагогов, активистов БРСМ и медиков", - подчеркнул он.-0-