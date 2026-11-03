Спасатели спустили мужчину с высоты 37 метров в Любанском районе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе при помощи спасателей мужчину спустили с высоты 37 метров, сообщили БЕЛТА в МЧС.



Сообщение поступило от работников скорой медицинской помощи. Человека нужно было спустить с высоты на территории промышленной площадки предприятия.



Для спуска использовалось альпинистское снаряжение и жесткие носилки. Мужчину передали медикам. Спасенный госпитализирован.



Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.-0-