3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе при помощи спасателей мужчину спустили с высоты 37 метров, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение поступило от работников скорой медицинской помощи. Человека нужно было спустить с высоты на территории промышленной площадки предприятия.
Для спуска использовалось альпинистское снаряжение и жесткие носилки. Мужчину передали медикам. Спасенный госпитализирован.
Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.-0-
Регионы
03 ноября 2026, 22:12
Спасатели спустили мужчину с высоты 37 метров в Любанском районе
Скриншот видео МЧС
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