Спасатели помогли выбраться из леса четырем заблудившимся грибникам в Витебской и Могилевской областях 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки работники МЧС помогли выйти из леса четырем потерявшимся грибникам в Витебской и Могилевской областях, сообщили БЕЛТА в МЧС.



Три случая произошли в Докшицком, Полоцком и Поставском районах Витебской области.



Днем 12 сентября в службу спасения с просьбой о помощи обратился заблудившийся в лесу вблизи деревни Гендики Полоцкого района мужчина. Чуть позже в Поставский районный отдел по ЧС позвонил мужчина, который сообщил, что его отец потерялся в лесу вблизи деревни Липники. В Докшицком районе помощь спасателей понадобилась пенсионерке, которая отправилась в лес вблизи деревни Сосновая и заблудилась.



Около полудня поступило сообщение о потерявшейся пенсионерке в лесном массиве возле деревни Василевки Костюковичского района в Могилевской области. Женщину нашли спустя несколько часов.



"Во всех случаях связь с заблудившимися поддерживалась по телефону. Потерявшиеся граждане были обнаружены спасателями и выведены из леса", - рассказали в МЧС. По данным ведомства, медпомощь им не потребовалась.-0-