Создателя интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Минске 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля задержали 27-летнего минчанина, который создал и администрировал интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Установлено, что задержанный был зарегистрирован как самозанятый и подрабатывал в сфере бурения скважин. Сначала он работал закладчиком на другой наркомагазин: во время рабочих поездок обустраивал тайники для размещения наркотиков. Позже фигурант решил открыть собственный "бизнес". Он закупал крупные партии запрещенных веществ, фасовал на мелкие дозы и продавал через созданный онлайн-магазин.



При осмотре квартиры и тайников, которые фигурант оборудовал на территории столицы, оперативники обнаружили и изъяли более 320 г гашиша. Интернет-магазин ликвидирован. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-