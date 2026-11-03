3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля задержали 27-летнего минчанина, который создал и администрировал интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Установлено, что задержанный был зарегистрирован как самозанятый и подрабатывал в сфере бурения скважин. Сначала он работал закладчиком на другой наркомагазин: во время рабочих поездок обустраивал тайники для размещения наркотиков. Позже фигурант решил открыть собственный "бизнес". Он закупал крупные партии запрещенных веществ, фасовал на мелкие дозы и продавал через созданный онлайн-магазин.
При осмотре квартиры и тайников, которые фигурант оборудовал на территории столицы, оперативники обнаружили и изъяли более 320 г гашиша. Интернет-магазин ликвидирован. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-
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03 ноября 2026, 12:32
Создателя интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Минске
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