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Современный центр компетенций и новая техника. Как готовят рабочие кадры в Борисовском государственном колледже

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
22 сентября 2026, 13:43

Современный центр компетенций и новая техника. Как готовят рабочие кадры в Борисовском государственном колледже

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Борисовский государственный колледж пережил несколько реорганизаций - оптимизация завершилась слиянием пяти учреждения образования разного профиля. Сегодня колледж является самым крупным в Минской области и ежегодно принимает на учебу до 600 новых учащихся. Это будущие специалисты для сельского и лесного хозяйства, машиностроительных и швейных предприятий, общепита, торговли, образования, зеленого строительства и даже почтовой связи. Учреждение активно сотрудничает с предприятиями - заказчиками кадров и распределение здесь составляет 100%. Почему выпускники из разных регионов страны хотят учиться в Борисове, узнали корреспонденты БЕЛТА.

Конкурс на тракториста-машиниста растет

Как рассказала директор Борисовского колледжа Марина Нестеренко, в настоящее время учреждение образования, где подготовка специалистов ведется на десяти отделениях, является самым крупным в Минской области. Здесь обучается более 2,1 тыс. ребят из разных регионов страны, получающихся специальности электромонтеров, слесарей по ремонту автомобилей, токарей, операторов станков с ЧПУ, водителей и трактористов, швей, продавцов, операторов почтовой связи, поваров, кондитеров, учителей дошкольного и начального образования и др.
"Мы готовим кадры для самых различных отраслей экономики, создавая все условия для освоения выпускниками школ выбранной ими профессии. И чтобы ребята хотели у нас учиться и были максимально мотивированы на учебу, уже с сентября проводим в школах широкую профориентационную работу, которая продолжается в течение всего учебного года. А приезжают к нам учиться со всех регионов страны", - рассказала Марина Нестеренко. 

По словам директора колледжа, проводимая с учреждениями образования работа, дает свои плоды и в колледже сохраняется высокий конкурс. 
"Традиционно больше всего ребят заявляется на такие отделения, как общественное питание, дошкольное и начальное образование. В последнее время установился хороший конкурс на получение профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Ежегодный набор на данную профессию составляет около 90 человек, где примерно 60 ребят - выпускники базовой школы", - отметила Марина Нестеренко. 

В 2026 году дипломы об окончании колледжа получили 673 учащихся, все они распределены на свое первое рабочее место.
"Прием в новом учебном году также состоялся на 100%. Мы приняли 508 ребят на уровень профессионально-технического образования и 285 - на уровень среднего специального", - отметила директор.

Мастерские, новая техника и центр компетенций 

Материально-техническое обеспечение учреждения образования позволяет вести подготовку специалистов в соответствии с уровнем развития производства. 

"Мы установили тесное сотрудничество с организациями - заказчиками кадров: в настоящее время действует 21 договор о взаимодействии. Среди них МЧС, завод "БЕЛДЖИ", "Марк Формель", "Калинка", "БЕЛАЗ", "Мілавіца", "Світанак", "Элиз", агрокомбинат "Дзержинский" и др. Кроме этого, мы работаем по заявкам предприятий. Несмотря на то что все наши выпускники получают обязательное распределение на производства, мы стараемся отслеживать их дальнейший трудовой путь. Более половины ребят закрепляются на своем первом рабочем месте, а закрепление наших педагогов, которые пополняют коллективы школ и детских садов, значительно превышает средние 50%", - рассказала директор. 

С целью подготовки конкурентоспособных кадров для легкой промышленности в колледже создан центр компетенций современных технологий в швейном производстве. 
"Центр работает с 2012 года, но в 2025 году благодаря поддержке Министерства образования, Минского облисполкома были выполнены ремонтные работы в новом помещении центра, а с помощью Республиканского института профобразования закуплено 28 единиц современного оборудования, которое в настоящее время работает на швейных предприятиях. Это, например, лазерный раскройный стол, пуговичная и вышивальная машины, машины для трикотажного полотна, прессы для термоотделки, также установлена система автоматизированного производства. Таким образом, создан самый современный цех швейной фабрики и для учащихся подготовка в центре помогает полностью адаптироваться к производственным условиям и быть конкурентоспособными на рынке труда", - отметила директор. 

Важно, что центр имеет статус областного, и на временное обучение для совершенствования умений и навыков в Борисов приезжают учащиеся из семи профильных учреждений образования. Для "командированных" швей выделяются места в комфортабельном общежитии.
"Таким образом, мы ведем подготовку не только своих учащихся, но и повышаем уровень профобразования выпускников других колледжей, обеспечивая предприятия кадрами, владеющими самыми современными технологиями", - подчеркнула Марина Нестеренко. 

В 2025 году автопарк колледжа пополнился новыми трактором "АМКОДОР" и машиной МАЗ - техника поступила для совершенствования уровня подготовки по квалификации "водитель автомобиля категории С".
"База мастерских и тракторов у нас в целом хорошая, в ней представлена в том числе энергонасыщенная техника. Более того, наши учащиеся проходят хорошую школу непосредственно на производствах и в период массовых сельскохозяйственных кампаний. Это не только помощь предприятиям в напряженное время, но и повышение компетенций для учащихся, которым важно совершенствование практических навыков не в учебных мастерских, а в производственных реалиях", - рассказала директор.
Интересно учиться, комфортно жить

"Учебная база нашего колледжа размещается в пяти учебных корпусах, а в непосредственной близости к ним размещена вся необходимая инфраструктура, включая столовые, медпункты, спортивные залы и общежития. Мы ежегодно готовимся к приему учащихся и за летний период стараемся обновить наши общежития. В этом году, например, были выделены средства из областного бюджета на ремонт всех четырех общежитий. Ребята отметили не только комфортные условия, но и новую мебель, что, безусловно, создает настроение и мотивирует на бережное отношение к имуществу", - рассказала Марина Нестеренко. 

Немало сил и средств вложено в общее благоустройство, здесь создан Областной музей профессионально-технического образования. 

"Мы отремонтировали две скатные крыши учебных корпусов, уделили большое внимание благоустройству территорий, заложили памятные аллеи. Молодежь хочет учиться в современных условиях и, приезжая к нам с целью знакомства с учреждением, затем возвращается уже в качестве абитуриента. И если проехать по Минской области и заглянуть на многие производства, то среди работников обязательно будут наши выпускники - в торговых точках, столовых и ресторанах, в хозяйствах на машиностроительных конвейерах, крупных швейных производствах, в школах и садах. Таким образом, мы делаем значительный вклад в развитие экономики страны, которая постоянно нуждается в притоке молодых квалифицированных кадров", - резюмировала Марина Нестеренко. 
Елена ХАРЕВИЧ,
фото Кристины АКСЕНОВОЙ.-0-
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