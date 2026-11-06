Современное арендное жилье ввели в эксплуатацию для работников Лукомльской ГРЭС

Дом многоквартирного типа появился в Новолукомле в результате масштабной реконструкции общежития филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго". "Здание общежития №3, которое находится на улице Энергетиков, требовало капитального ремонта с заменой всех внутренних инженерных сетей. Долгое время оно стояло на консервации. Опираясь на успешный опыт 2019 года, когда под арендное жилье для работников станции реконструировали общежитие №2, руководство приняло решение повторить эту практику", - рассказали в РУП "Витебскэнерго".
Объект вошел в инвестиционную программу РУП "Витебскэнерго" и получил финансирование. Генеральным подрядчиком был выбран ООО "ЕВР". Реконструкция выполнялась с июня 2025 года по октябрь текущего. При выполнении работ привлекалось до 120 рабочих ежемесячно.
Генеральный директор РУП "Витебскэнерго" Александр Озерец отметил, что Лукомльская ГРЭС является одним из лидеров в белорусской энергосистеме. Она сохранила свои традиции и опыт, имеет огромный потенциал, который обеспечивает надежную бесперебойную работу всей энергетической структуры Республики Беларусь. За всем этим стоит золотой фонд - люди, которые здесь работают.
Особое внимание на предприятии уделяют профессиональному становлению молодых специалистов, их закрепляемости на рабочих местах. Лукомльская ГРЭС активно прирастает новыми силами: в 2025 году сюда прибыли 40 молодых специалистов, а в текущем - еще 25 перспективных юношей и девушек. Одним из важнейших факторов для успешной их адаптации является наличие собственного комфортного жилья.
Как сообщил председатель Чашникского райисполкома Дмитрий Станкевич, дом полностью арендный. "Это добрая традиция - сдавать значимые социальные объекты к 7 Ноября, это символизирует верность нашим главным ценностям - заботе о человеке труда, социальной справедливости и уверенному движению вперед", - сказал он.-0-
Фото газеты "Чырвоны прамень"