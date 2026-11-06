Современное арендное жилье ввели в эксплуатацию для работников Лукомльской ГРЭС

Как сообщил председатель Чашникского райисполкома Дмитрий Станкевич, дом полностью арендный. "Это добрая традиция - сдавать значимые социальные объекты к 7 Ноября, это символизирует верность нашим главным ценностям - заботе о человеке труда, социальной справедливости и уверенному движению вперед", - сказал он.-0-

Фото газеты "Чырвоны прамень" Фото газеты "Чырвоны прамень"

6 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новолукомле состоялось торжественное открытие многоквартирного арендного дома для работников местной ГРЭС в канун Дня Октябрьской революции, сообщает БЕЛТА.Дом многоквартирного типа появился в Новолукомле в результате масштабной реконструкции общежития филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго". "Здание общежития №3, которое находится на улице Энергетиков, требовало капитального ремонта с заменой всех внутренних инженерных сетей. Долгое время оно стояло на консервации. Опираясь на успешный опыт 2019 года, когда под арендное жилье для работников станции реконструировали общежитие №2, руководство приняло решение повторить эту практику", - рассказали в РУП "Витебскэнерго".Проектной организацией было выбрано предприятие "Жилмонолитпроект" ОАО "Жилстрой". В период с мая 2020 года по июль 2021-го специалисты обследовали здание. Разработанный строительный проект предусматривал реконструкцию 156 комнат в 50 квартирах, из которых 5 - однокомнатные, 40 - двухкомнатные, 5 - трехкомнатные. В каждой - лоджия или балкон. К существующим двум подъездам добавили еще три. Во всех - лифты грузоподъемностью 1000 кг. Кроме этого, технические решения включали обустройство автостоянки на 50 мест, замену оборудования детской площадки, установку спортивных тренажеров, адаптирование самого здания и прилегающей территории под потребности людей с ограниченными возможностями.Объект вошел в инвестиционную программу РУП "Витебскэнерго" и получил финансирование. Генеральным подрядчиком был выбран ООО "ЕВР". Реконструкция выполнялась с июня 2025 года по октябрь текущего. При выполнении работ привлекалось до 120 рабочих ежемесячно.Как отметили на предприятии, все было выполнено на высоком профессиональном уровне с соблюдением всех технических требований, договоренностей и в согласованные сроки.Генеральный директор РУП "Витебскэнерго" Александр Озерец отметил, что Лукомльская ГРЭС является одним из лидеров в белорусской энергосистеме. Она сохранила свои традиции и опыт, имеет огромный потенциал, который обеспечивает надежную бесперебойную работу всей энергетической структуры Республики Беларусь. За всем этим стоит золотой фонд - люди, которые здесь работают.Особое внимание на предприятии уделяют профессиональному становлению молодых специалистов, их закрепляемости на рабочих местах. Лукомльская ГРЭС активно прирастает новыми силами: в 2025 году сюда прибыли 40 молодых специалистов, а в текущем - еще 25 перспективных юношей и девушек. Одним из важнейших факторов для успешной их адаптации является наличие собственного комфортного жилья.