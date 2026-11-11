"Совершая добрые дела, мы становимся лучше". Минские волонтеры БРСМ окружили заботой бездомных животных

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноябрь республиканского молодежного марафона "ДОБРО.БЕЛ" посвящен заботе о животных. Минские волонтерские отряды "Доброе Сердце" присоединились к тематическому заданию и оказали адресную помощь общественному объединению защиты животных "Кот и Собака", передает корреспондент БЕЛТА.





Сейчас в объединении "Кот и Собака" заботятся более чем о 80 хвостатых друзьях. В одном из домиков для животных за четвероногими присматривает Татьяна. Здесь живут четыре собаки и четыре кота. "Мы в ответе за тех, кого приручили. Все они оказались у нас с непростой судьбой, но теперь это замечательные, общительные питомцы. Они любят людей, игрушки, бегают, прыгают и даже знают команды: когда получают лакомство, то сразу садятся", - рассказала она. По ее словам, животным сейчас особенно нужны общение и заботливые хозяева.





К помощи братьям нашим меньшим присоединился первокурсник факультета географии и геоинформатики БГУ Александр Строганов. Волонтерством он занимается не первый год. Как отметил студент, подобное неравнодушие идет от сердца. В университете начал с инициативы "Ярмарка добра", направленной на помощь пожилым людям на сельскохозяйственной ярмарке, а затем участвовал в инициативе "Восстановление святынь Беларуси" и марафоне "ДОБРО.БЕЛ".





На прошлой неделе студенты ездили в приют под Минском, куда привезли необходимые для животных вещи и поучаствовали в наведении порядка. А для объединения "Кот и Собака" собрали помощь всего за пару дней. В нее вошли переноска, кормы, консервы, пеленки, антибактериальные средства, препараты от клещей, игрушки и лакомства. "Мы рассказали студентам всех факультетов вуза, что собираем помощь животным, и предложили присоединиться. Ребята откликнулись очень тепло, буквально за два дня собрали пять пакетов. У нас сплоченный коллектив", - поделился Александр.





Детство у него проходило в окружении хвостатых - отсюда и особая любовь к животным. "Нужно помогать всем. У меня это идет искренне, от души. Все, что нас окружает, появилось благодаря чьим-то усилиям. Мы не должны это забывать. Важно поддерживать красоту, сохранять то, что уже создано, и развивать подобные инициативы в нашей стране, чтобы люди видели, чем мы занимаемся", - отметил студент. Он надеется, что пример волонтеров вдохновит и других молодых людей присоединиться к добрым делам.





У животных постепенно появляются новые хозяева, но иногда питомцы находят семью, прожив в приюте несколько лет. "Одни из наших главных помощников - это люди, которые уже брали у нас пушистиков и приезжают навестить других. На осенних каникулах к нам активно приходили дети. А теперь помогают волонтеры БРСМ, и мы этому очень рады. Такое доброе отношение к животным передается из поколения в поколение, потому что все начинается в семье: как родители относятся к четвероногим друзьям, так к ним будут относиться и дети", - добавила Татьяна.





Подобным примером для учащейся 10-го класса Лицея им.Ф.Э.Дзержинского БГУ Ксении Слесаренок является папа. "Сегодня я с радостью приехала помочь собачкам и котикам и получила много положительных эмоций от общения с ними. Мой папа очень любит животных, я вся в него в этом деле. У меня также есть мечта завести собаку. Но я понимаю, что это большая ответственность", - отметила она.





"Мне очень грустно, когда вижу бездомную собаку или кошку: они ведь ни в чем не виноваты, - подчеркнула Ксения. - Поэтому, когда есть возможность, нужно помогать животным. Совершая добрые дела, мы сами становимся лучше. Здесь собачки очень хорошие. Здорово, что они такие воспитанные, милые и ласковые. Это показывает и отношение людей к ним. Котики тоже не кусаются и не царапаются, а сразу прибегают, чтобы приласкаться".-0-