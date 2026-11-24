24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Делегация Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов знакомится с опытом работы Гродненского областного объединения профсоюзов. Визит в Гродно - продолжение сотрудничества между регионами и возможность перенять новые подходы в работе, передает корреспондент БЕЛТА.Гродненскую область и Краснодарский край связывают давние партнерские отношения. В том числе в июне 2026 года Гродненское областное объединение профсоюзов и Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен делегациями и опытом, изучение и внедрение лучших социальных практик, совместную работу над улучшением условий труда.Делегация из Краснодарского края сегодня посетила одно из промышленных предприятий Гродно, областную клиническую больницу, медвуз, а также профсоюзную здравницу. Программа визита продлится еще два дня и будет максимально насыщенной, поможет определить новые направления совместной работы. Ключевая цель - знакомство с работой первичных профсоюзных организаций, обмен опытом в плане взаимодействия профсоюзов и нанимателей в сфере охраны труда и др."Это наш первый рабочий визит с обменом опытом, поэтому мы знакомимся со всем. Нам интересно все. Не потому, что чего-то нет у нас или чего-то нет здесь. Мы работаем параллельно, очень близкое законодательство, многое в нашей работе похоже друг на друга, но, как всегда, есть нюансы. Поэтому нам очень интересно и отношение к коллективным договорам, их содержанию, системе социальной защиты молодых специалистов", - сказал заместитель председателя краевого объединения организаций профсоюзов Валерий Острожный, подчеркнув, что подписание ряда соглашений даст импульс к дальнейшему взаимодействию.Сегодня были подписаны четыре соглашения о сотрудничестве между организациями отраслевых профсоюзов регионов в сфере здравоохранения, образования и науки, строительства, энергетики.По словам председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Юрия Алексея, выстраивание горизонтальных связей - основа результативной и плодотворной работы. "Нас интересует сфера образования, здравоохранения и в целом защита человека труда. Очень важно нам взять лучшие практики у российских коллег, а также поделиться своими наработками. Мы уже сотрудничаем с коллегами из Новгорода, их профсоюзная организация нам, можно сказать, подала пример в плане коллективных договоров семейных, - отметил он. - Очень важна для нас работа и строительного профсоюза, техника безопасности. Также мы хотим узнать, как наши коллеги работают в сфере оздоровления своих членов профсоюза, организации спортивных мероприятий, в том числе для детей".-0-